«Сенсации не случилось»: волгоградские гандболистки уступили действующему чемпиону России





Гандболистки «Динамо-Синары» во втором матче четвертьфинала суперлиги сегодня, 11 мая, уступили в гостях действующим чемпионкам России «Ростов-Дону» - 24:32. Как сообщает V102.RU, победителем противостояния стал клуб с берегов Дона, который в первой встрече переиграл своих соперниц 32:25 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал чемпионата. Гандболистки «Динамо-Синары» во втором матче четвертьфинала суперлиги сегодня, 11 мая, уступили в гостях действующим чемпионкам России «Ростов-Дону» - 24:32. Как сообщает V102.RU, победителем противостояния стал клуб с берегов Дона, который в первой встрече переиграл своих соперниц 32:25 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал чемпионата.

Игра прошла при шумном сопровождении зрителей на трибунах. В то же время волгоградских игроков поддерживали всего два фаната, облечённых в клубную атрибутику футбольного «Ротора». И, несмотря на явный перевес донских поклонников, динамовки, перед которыми стояла задача отыграть разницу в 7 мячей после предыдущей встречи в Волгограде, не стушевались и стартовали с места в карьер благодаря своим уверенным действиям на чужой половине площадки. Гостьям в дебюте поединка удавалось успешно завершать комбинации на любой вкус - атаками с фланга и при сближении с голкипером. Также волгоградки не стеснялись тревожить ворота соперниц мощными дальними бросками.Бело-голубые на протяжении большей части первой половины лидировали в счёте. Ростовчанки, пребывающие изначально в статусе фавориток противостояния, явно не ожидали такого усиленного давления от «Синары». При счёте 7:6 в пользу «Динамо» пришлось вмешиваться главному тренеру хозяек и брать тайм-аут.Тем не менее, подопечные Олега Кулешова, который эмоционально подсказывал, как действовать при обороне своим гандболисткам со скамейки, не позволили донскому коллективу уйти на перерыв в роли лидеров. Напротив, динамовки к концу первого тайма вырвались вперёд - 16:12. Стоит отметить в этом 30-минутном отрезке несколько важных заброшенных бросков от капитана «Синары» Елизаветы Дудкиной, а также поймавшую кураж голкипера Марию Дувакину, неоднократно спасавшую «Динамо» от, казалось бы, неминуемых голов.К сожалению, перерыв позволил «Ростов-Дону» перевести дух и нащупать игру. Тогда как гости, в свою очередь, потеряли темп удачно складывающегося поединка. Хотя и начало второго тайма вселяло надежду на итоговую победу бело-голубых. Арина Безбабных и Екатерина Долматова реализовали семиметровые броски. Постепенно преимущество «Синары» стало сокращаться. В то же время ростовчанкам удалось добавить скорости при атаках. Кроме того, волгоградки сами допускали потери на чужой половине, что привело даже к заброшенным донскими гандболистками мячам в оставленные пустые ворота соперницами.Кулешов пытался взбодрить игроков двумя минутными перерывами подряд, но ситуацию для его команды это не улучшило. Получив большое преимущество, хозяйки до окончания матча не позволили приблизиться к себе на близкое расстояние. Уставшим динамовкам оставалось биться только лишь за свой престиж. В заключительной пятиминутке удалось отличиться Сёминой и Долматовой.Итоговый триумф «Ростов-Дона» - 32:24. Победитель сегодняшнего поединка выходит в полуфинал и продолжает защиту чемпионского титула. Волгоградские гандболистки, в свою очередь, встретятся с краснодарской «Кубанью» в первом двухматчевом противостоянии за 5-8 места. Сначала клубы проведут встречу в Волгограде 16 мая, а ответная игра пройдёт в Краснодаре 20 мая.