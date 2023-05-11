Спорт

«Сенсации не случилось»: волгоградские гандболистки уступили действующему чемпиону России

Спорт 11.05.2023 21:43
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11.05.2023 21:43


Гандболистки «Динамо-Синары»  во втором матче четвертьфинала суперлиги сегодня, 11 мая, уступили  в гостях действующим чемпионкам России «Ростов-Дону» - 24:32. Как сообщает V102.RU,  победителем противостояния стал клуб с берегов Дона, который в первой встрече переиграл своих соперниц 32:25 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал чемпионата.
Игра прошла при шумном сопровождении зрителей на трибунах. В то же время волгоградских игроков поддерживали всего два фаната, облечённых в клубную атрибутику футбольного «Ротора».  И, несмотря на явный перевес донских поклонников, динамовки, перед которыми стояла задача отыграть разницу в 7 мячей после предыдущей встречи в Волгограде, не стушевались и стартовали с места в карьер благодаря своим уверенным действиям  на чужой половине площадки. Гостьям в дебюте поединка удавалось успешно завершать комбинации на любой вкус - атаками с фланга и при сближении с голкипером. Также волгоградки не стеснялись тревожить ворота соперниц мощными дальними бросками.   
Бело-голубые на протяжении большей части первой половины  лидировали в счёте. Ростовчанки, пребывающие изначально в статусе фавориток противостояния, явно не ожидали такого усиленного давления от «Синары». При счёте 7:6 в пользу «Динамо» пришлось вмешиваться главному тренеру хозяек и брать тайм-аут.  
Тем не менее, подопечные Олега Кулешова, который эмоционально подсказывал, как действовать при обороне  своим гандболисткам со скамейки, не позволили донскому коллективу  уйти на перерыв в роли лидеров. Напротив, динамовки к концу первого тайма вырвались вперёд -  16:12. Стоит отметить в этом 30-минутном отрезке  несколько важных заброшенных бросков от капитана «Синары» Елизаветы Дудкиной, а также поймавшую кураж  голкипера Марию Дувакину, неоднократно спасавшую «Динамо» от, казалось бы,  неминуемых  голов.
К сожалению,  перерыв позволил «Ростов-Дону» перевести дух и нащупать игру. Тогда как гости, в свою очередь, потеряли темп удачно складывающегося поединка. Хотя и начало второго тайма вселяло надежду на итоговую победу бело-голубых.  Арина Безбабных и Екатерина Долматова реализовали  семиметровые броски. Постепенно преимущество «Синары» стало сокращаться.  В то же время  ростовчанкам удалось добавить скорости при  атаках.  Кроме того, волгоградки сами допускали потери на чужой половине, что привело даже к заброшенным  донскими гандболистками мячам в оставленные пустые ворота соперницами.  
Кулешов пытался взбодрить игроков двумя минутными перерывами подряд, но ситуацию для его команды это не улучшило.  Получив большое преимущество, хозяйки до окончания матча не позволили приблизиться к себе на близкое расстояние. Уставшим динамовкам оставалось биться только лишь за свой престиж.  В заключительной пятиминутке удалось отличиться Сёминой и Долматовой.
Итоговый триумф «Ростов-Дона» - 32:24. Победитель сегодняшнего поединка выходит в полуфинал и продолжает защиту чемпионского титула. Волгоградские гандболистки,  в свою очередь, встретятся с краснодарской «Кубанью»  в первом двухматчевом противостоянии за 5-8 места.  Сначала клубы проведут встречу в Волгограде 16 мая, а ответная игра пройдёт в Краснодаре 20 мая.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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