В Центральном районе Волгограда мужчина пострадал в результате наезда на него самоката. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев происшествия, волгоградец получил травму на улице Чуйкова.

По информации экстренных служб, столкновение пешехода с самокатчиком произошло накануне поздно вечером. С места происшествия 29-летнего волгоградца доставили в больницу.

– Насколько известно, мужчина получил открытый перелом предплечья, – сообщают очевидцы.

Информацию о происшествии на улице Чуйкова информагентству подтвердили в ГУ МВД России по Волгоградской области, уточнив, что ДТП произошло вечером 9 мая.

Напомним, что 10 мая администрация Волгограда уведомила жителей о новых правилах организации движения на улице Чуйкова. После установки специальных знаков на дороге здесь приоритет в движении получат самокатчики и велосипедисты, а пешеходы получат право переходить проезжую часть в любом удобном месте.