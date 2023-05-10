



В Волгограде вводят новый режим движения на улице Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до 13-й Гвардейской дивизии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, тротуарная часть полностью освобождается от велосипедов и средств индивидуальной мобильности. При сохранении возможности движения по проезжей части автотранспортных средств приоритет на ней получают велосипедисты и самокатчики. В Волгограде вводят новый режим движения на улице Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до 13-й Гвардейской дивизии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, тротуарная часть полностью освобождается от велосипедов и средств индивидуальной мобильности. При сохранении возможности движения по проезжей части автотранспортных средств приоритет на ней получают велосипедисты и самокатчики.









Столь неожиданное для волгоградских автолюбителей решение в администрации города объясняют ростом пешеходных потоков в районе Центральной набережной и заботой о безопасности отдыхающих. Столь неожиданное для волгоградских автолюбителей решение в администрации города объясняют ростом пешеходных потоков в районе Центральной набережной и заботой о безопасности отдыхающих.

– Проезжая часть ул. Чуйкова от ул. 13-й Гвардейской Дивизии до ул. Краснознаменской становится односторонней с направлением движения в сторону ул. Краснознаменской. В этих же границах будет запрещено движение по тротуарам и пешеходным дорожкам велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. Этой категории участников дорожного движения на указанном участке разрешено передвигаться только по проезжей части – здесь они будут иметь преимущество перед автомобильным транспортом, – сообщают в мэрии. – Проезжая часть ул. Чуйкова от ул. 13-й Гвардейской Дивизии до ул. Краснознаменской становится односторонней с направлением движения в сторону ул. Краснознаменской. В этих же границах будет запрещено движение по тротуарам и пешеходным дорожкам велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. Этой категории участников дорожного движения на указанном участке разрешено передвигаться только по проезжей части – здесь они будут иметь преимущество перед автомобильным транспортом, – сообщают в мэрии.









Получат в связи с нововведениями преимущества и пешеходы, которые официально разрешат переходить дорогу на улице Чуйкова в любом месте без использования пешеходного перехода. Уточняется, правда, что передвигающие на ногах горожане не должны создавать помех самокатчикам и велосипедистам.





– При этом пешеходы не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств, включая велосипеды и самокаты. Водители автотранспортных средств будут обязаны уступать дорогу как велосипедистам, так и самокатчикам. Возможность остановки и стоянки транспортных средств будет предусмотрена на всем протяжении указанного участка – от ул. 13-й Гвардейской до ул. Комсомольской вдоль правой стороны проезжей части, от здания музтеатра до ул. Краснознаменской – вдоль левого, – уточняют нововведения в городской администрации.

О начале действия нового режима движения в администрации Волгограда сообщат после установки соответствующих знаков и нанесения разметки. О начале действия нового режима движения в администрации Волгограда сообщат после установки соответствующих знаков и нанесения разметки.



