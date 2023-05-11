Экономика

Прибывшие в Волгоградскую область делегаты из Китая спустились в рудник

Экономика 11.05.2023 10:55
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11.05.2023 10:55


Представители крупнейшего производителя строительной техники и горнопроходческих комбайнов из Китая посетили Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого в Котельниковском районе Волгоградской области развивает ЕвроХим-ВолгаКалий.
Визит на промплощадку начался с осмотра подземного комплекса комбината. После инструктажа и медосмотра китайская делегация спустилась в рудник. В сопровождении руководителей предприятия гости посетили выработки, протяженность которых в настоящее время превышает 110 километров. 

Особый интерес у иностранных коллег вызвало используемое в руднике оборудование. Сейчас в выработках Гремячинского ГОКа работает более 60 единиц техники, в числе которой погрузочно-доставочные машины, буровые установки, комбайновые комплексы, самоходные вагоны, задействованные для строительства подземных камер и пластовых выработок. 
Как происходит переработка руды, поднятой из глубин месторождения, гости узнали во время посещения объектов сильвинитовой обогатительной фабрики. Руководители предприятия познакомили китайских коллег с происходящими на фабрике технологическими процессами обогащения, показали наиболее важные объекты главного корпуса фабрики.
Итоги встречи на промплощадке комбината гости и принимающая сторона обсудили на финальном совещании. В числе прочего обсуждалась возможность внедрения в производственный процесс современных технологий в сфере промышленного оборудования, а также перспективы и возможности сотрудничества Гремячинского ГОКа с крупнейшим мировым производителем строительной техники из Китая.

В завершение визита в Волгоградскую область китайская делегация посетила мемориальный комплекс Мамаев Курган. Гости возложили цветы и поклонились памяти героев Великой Отечественной войны.  

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