В Волгограде сегодня, 9 мая, как и во всех городах России, отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Откроет праздничные торжества по традиции парад на главной городской площади. В течение дня жители города-героя и туристы смогут стать участниками десятков мероприятий. О самых зрелищных – в нашем материале.
10.00 – Парад Победы. По площади Павших борцов торжественным маршем пройдут расчеты Волгоградского территориального гарнизона, за которыми проследует колонна боевой техники. В завершении над главной площадью города-героя пролетит авиация. Ранее ИА «Высота 102» публиковало фоторепортаж с генеральной репетиции.
10.00 – открытие интерактивных площадок «Сталинград – Родина Победы!». По традиции на нижней террасе Центральной набережной будут работать тематические площадки, на которых гости Волгограда и его жители смогут ознакомиться с бытом военных лет и сделать фото на память.
11.00 – открытие аллеи оживших скульптур мемориала «Героям Сталинградской битвы». Живые скульптуры волгоградцы смогут увидеть на верхней террасе Центральной набережной.
12.00 – военно-историческая реконструкция. Место: верхняя терраса Центральной набережной Волгограда
12.00 – старт акции «Река Бессмертного полка». В этом году портреты участников Великой Отечественной войны пронесут на частных судах, которые проплывут вдоль Центральной набережной Волгограда. Далее эстафету подхватят волгоградские автолюбители – колонны машин с портретами фронтовиков направятся из центра Волгограда в северном и южном направлениях по главным городским улицам.
13.00 – всероссийские соревнования по самолетному спорту. Место: над акваторией Волги
Площадки на набережной Волгограда будут работать на протяжении всего дня.
18.30 – праздничный концерт. Концертная программа по традиции пройдет на сцене на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Напомним, что в качестве приглашенного гостя в этом году – популярный исполнитель Александр Маршал.
20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда
21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган
22.00 – Артиллерийский салют. Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда
Праздничные фейерверки планируются в 22.00 в разных районах Волгограда:
- В Центральном районе 9 мая фейерверк ожидается на Мамаевом кургане и нижней террасе Центральной набережной.
- В Красноармейском районе в 22.00 праздничный фейерверк запустят на бульваре им. Энгельса.
- Жителей Кировского района в указанное время ждут в Сквер Доблести и Славы, а в Советском районе местом для запуска фейерверка выбрали сквер у ЖК «Парк Арена».
- В Дзержинском районе пиротехническое шоу состоится в парке «Героев-летчиков», а в Краснооктябрьском – перед театром «Царицынская опера».
- Жителям Тракторозаводского района к 22.00 необходимо приходить на площадь Дзержинского.