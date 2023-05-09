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«Река бессмертного полка», парад и авиашоу: куда пойти в Волгограде 9 Мая

Главное 09.05.2023 07:36
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09.05.2023 07:36


В Волгограде сегодня, 9 мая, как и во всех городах России, отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Откроет праздничные торжества по традиции парад на главной городской площади. В течение дня жители города-героя и туристы смогут стать участниками десятков мероприятий. О самых зрелищных – в нашем материале. 

10.00 – Парад Победы. По площади Павших борцов торжественным маршем пройдут расчеты Волгоградского территориального гарнизона, за которыми проследует колонна боевой техники. В завершении над главной площадью города-героя пролетит авиация. Ранее ИА «Высота 102» публиковало фоторепортаж с генеральной репетиции

10.00 – открытие интерактивных площадок «Сталинград – Родина Победы!». По традиции на нижней террасе Центральной набережной будут работать тематические площадки, на которых гости Волгограда и его жители смогут ознакомиться с бытом военных лет и сделать фото на память. 


11.00 – открытие аллеи оживших скульптур мемориала «Героям Сталинградской битвы». Живые скульптуры волгоградцы смогут увидеть на верхней террасе Центральной набережной.

12.00 – военно-историческая реконструкция. Место: верхняя терраса Центральной набережной Волгограда

12.00 – старт акции «Река Бессмертного полка». В этом году портреты участников Великой Отечественной войны пронесут на частных судах, которые проплывут вдоль Центральной набережной Волгограда. Далее эстафету подхватят волгоградские автолюбители – колонны машин с портретами фронтовиков направятся из центра Волгограда в северном и южном направлениях по главным городским улицам. 

13.00 – всероссийские соревнования по самолетному спорту. Место: над акваторией Волги 

Площадки на набережной Волгограда будут работать на протяжении всего дня. 


18.30 – праздничный концерт. Концертная программа по традиции пройдет на сцене на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Напомним, что в качестве приглашенного гостя в этом году – популярный исполнитель Александр Маршал

20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда 

21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган 


22.00 – Артиллерийский салют. Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

Праздничные фейерверки планируются в 22.00 в разных районах Волгограда:

  • В Центральном районе 9 мая фейерверк ожидается на Мамаевом кургане и нижней террасе Центральной набережной.
  • В Красноармейском районе в 22.00 праздничный фейерверк запустят на бульваре  им. Энгельса. 
  • Жителей Кировского района в указанное время ждут в Сквер Доблести и Славы, а в Советском районе местом для запуска фейерверка выбрали сквер у ЖК «Парк Арена».
  • В Дзержинском районе пиротехническое шоу состоится в парке «Героев-летчиков», а в Краснооктябрьском – перед театром «Царицынская опера». 
  • Жителям Тракторозаводского района к 22.00 необходимо приходить на площадь  Дзержинского. 

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