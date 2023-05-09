В Волгограде сегодня, 9 мая, как и во всех городах России, отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Откроет праздничные торжества по традиции парад на главной городской площади. В течение дня жители города-героя и туристы смогут стать участниками десятков мероприятий. О самых зрелищных – в нашем материале.

10.00 – Парад Победы. По площади Павших борцов торжественным маршем пройдут расчеты Волгоградского территориального гарнизона, за которыми проследует колонна боевой техники. В завершении над главной площадью города-героя пролетит авиация. Ранее ИА «Высота 102» публиковало фоторепортаж с генеральной репетиции.

10.00 – открытие интерактивных площадок «Сталинград – Родина Победы!». По традиции на нижней террасе Центральной набережной будут работать тематические площадки, на которых гости Волгограда и его жители смогут ознакомиться с бытом военных лет и сделать фото на память.





11.00 – открытие аллеи оживших скульптур мемориала «Героям Сталинградской битвы». Живые скульптуры волгоградцы смогут увидеть на верхней террасе Центральной набережной.

12.00 – военно-историческая реконструкция. Место: верхняя терраса Центральной набережной Волгограда

12.00 – старт акции «Река Бессмертного полка». В этом году портреты участников Великой Отечественной войны пронесут на частных судах, которые проплывут вдоль Центральной набережной Волгограда. Далее эстафету подхватят волгоградские автолюбители – колонны машин с портретами фронтовиков направятся из центра Волгограда в северном и южном направлениях по главным городским улицам.

13.00 – всероссийские соревнования по самолетному спорту. Место: над акваторией Волги

Площадки на набережной Волгограда будут работать на протяжении всего дня.





18.30 – праздничный концерт. Концертная программа по традиции пройдет на сцене на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Напомним, что в качестве приглашенного гостя в этом году – популярный исполнитель Александр Маршал.

20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган





22.00 – Артиллерийский салют. Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

Праздничные фейерверки планируются в 22.00 в разных районах Волгограда: