В Волгограде на концерте 9 мая выступит Александр Маршал

В Волгограде на праздничном концерте, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на нижней террасе набережной, выступит рок-исполнитель Александр Маршал. Информацию об этом подтвердили в продюсерском центре «Александр Григораш».

— Все в силе. 9 мая выступаем в Волгограде. Никаких изменений, — подтвердил журналисту ИА «Высота 102» представитель центра.

Рок-музыкант, певец и композитор Александр Маршал известен такими хитами, как «Орел», «Белый пепел», «Ливень», «Улетаю вновь», «Погоди, постой», «На перекрестке».

Певец публично поддерживает СВО. В интервью телеканалу «Царьград» от 19 февраля 2023 года Александр Маршал рассказал, что «гордится солдатами, принимающими участие в спецоперации и считает каждого братом».

Скриншот: видео «Первый канал»

