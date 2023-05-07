Общество

В Волгограде на концерте 9 мая выступит Александр Маршал

Общество 07.05.2023 17:06
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07.05.2023 17:06


В Волгограде на праздничном концерте, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на нижней террасе набережной, выступит рок-исполнитель Александр Маршал. Информацию об этом подтвердили в продюсерском центре «Александр Григораш». 

— Все в силе. 9 мая выступаем в Волгограде. Никаких изменений, — подтвердил журналисту ИА «Высота 102» представитель центра. 

Рок-музыкант, певец и композитор Александр Маршал известен такими хитами, как «Орел», «Белый пепел», «Ливень», «Улетаю вновь», «Погоди, постой», «На перекрестке». 

Певец публично поддерживает СВО. В интервью телеканалу «Царьград» от 19 февраля 2023 года Александр Маршал рассказал, что «гордится солдатами, принимающими участие в спецоперации и считает каждого братом». 

Скриншот: видео «Первый канал» 

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