Чеканя шаг: в Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На площади Павших борцов торжественным маршем прошли расчеты Волгоградского территориального гарнизона, за которыми проследовала колонна боевой техники. В завершении над главной площадью города-героя пролетела авиация.





С утра над городом нависли тучи и накрапывал дождик, но к началу репетиции, как по команде вышло солнце, и военнослужащие заметно приободрились.









Традиционно посмотреть на бронемобили, танки и ретротехнику собралось, несмотря на похолодание и сильный ветер, около двух тысяч волгоградцев и гостей города.









Ровно в 10.00 началась генеральная репетиция. И снова, чеканя шаг наравне с мужчинами, по площади прошли женщины-военнослужащие и сотрудницы силовых ведомств. Девушки-спасатели готовятся во второй раз принять участие в параде Победы. Перед этим все участницы прошли строгий отбор.









Позади несколько недель упорных тренировок. Компанию сотрудницам ГУ МЧС по Волгоградской области составил женский взвод регулировщиц областного главка МВД.









Также на площади были замечены совсем юные участники парада. Воспитанники кадетских классов вопреки возрасту держали марку и пытались показать максимум.









Полиция, военные, спасатели — после пеших колонн выдвинулась военная техника. Замерзшие, но довольные зрители фотографировали на память танки, БМП, бронемобили и ретротехнику.









Генеральный прогон завершился пролетом авиации. Как и в прошлом году — в небе знакомые всем АН-2.





















































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Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»