Лучше пешком: в центре Волгограда ограничено движение транспорта

Происшествия 08.05.2023 09:17
0
08.05.2023 09:17
Сегодня, 8 мая, в Волгограде в связи с проведением праздничных мероприятий будут перекрыты несколько улиц для движения транспорта.
Напомним, что пешеходный режим уже действует на участке ул. Ленина от ул. Чуйкова до автомобильной дороги на верхней террасе набережной. Движение здесь перекрыто до 24.00 9 мая.
До 14:00 перекрыта Нулевая продольная магистраль от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова и прилегающие к ней участки ул. 7-ой Гвардейской, ул. Землянского.
С 14:00 ограничения на Нулевой продольной будут действовать только на участке от улицы Калинина до 7-ой Гвардейской.
Полностью ограничения на движение транспорта по Нулевой продольной магистрали снимут только в 23.00 9 мая.
С 15.00 8 мая до 24.00 9 мая свободной от автомобильного транспорта станет дорога от ул. Рокоссовского до Волгоградского телецентра.
В 22.00 8 мая от транспорта освобождается участок улицы Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.
С 22.00 8 мая до 12.00 9 мая перекроют площадь Павших борцов, улицу Мира - от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида - и прилегающие к ул. Мира участки уличной сети.
Видео: в Волгограде женщину перевернуло в воздухе после наезда легковушки08.05.2023 09:50
Происшествия 08.05.2023 09:50
Самолет Минводы-Москва экстренно приземлился в Волгограде из-за технических проблем06.05.2023 21:50
Происшествия 06.05.2023 21:50
Под Волгоградом фура вылетела с трассы: водитель в больнице06.05.2023 14:47
Происшествия 06.05.2023 14:47
«Остались в мыле»: в части поселка Волгограда пропала вода на месте ж/д стройки06.05.2023 14:29
Происшествия 06.05.2023 14:29
Таран двух автомобилей около рынка под Волгоградом попал на видео06.05.2023 12:53
Происшествия 06.05.2023 12:53
«Не доплыли до нереста»: под Волгоградом на проселочных дорогах гибнет рыба06.05.2023 11:03
Происшествия 06.05.2023 11:03
В хуторе Волгоградской области автомобиль снес поклонный крест06.05.2023 09:53
Происшествия 06.05.2023 09:53
«Стреляли и кидали камнями»: в двух районах Волгограда неизвестные в масках устроили массовые драки05.05.2023 16:58
Происшествия 05.05.2023 16:58
Судимого за браконьерство волгоградца поймали у реки с сетями05.05.2023 15:03
Происшествия 05.05.2023 15:03
Волгоградская пенсионерка год инвестировала 7,6 млн рублей в карман мошеннику05.05.2023 14:29
Происшествия 05.05.2023 14:29
Рыбаки выловили останки человека с одеждой в Волгоградской области05.05.2023 13:58
Происшествия 05.05.2023 13:58
Подростки испортили сцену на городской площади в Волгоградской области05.05.2023 11:35
Происшествия 05.05.2023 11:35
В Волгограде в массовом ДТП пострадал ребенок05.05.2023 10:18
Происшествия 05.05.2023 10:18
Двоих пропавших подростков нашли на квартире в городе Волжском05.05.2023 09:36
Происшествия 05.05.2023 09:36
Двоих подростков из Волжского разыскивают в Волгограде05.05.2023 07:26
Происшествия 05.05.2023 07:26