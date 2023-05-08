Происшествия

Лучше пешком: в центре Волгограда ограничено движение транспорта

Происшествия 08.05.2023 09:17
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08.05.2023 09:17


Сегодня, 8 мая, в Волгограде в связи с проведением праздничных мероприятий будут перекрыты несколько улиц для движения транспорта.
Напомним, что пешеходный режим уже действует на участке ул. Ленина от ул. Чуйкова до автомобильной дороги на верхней террасе набережной. Движение здесь перекрыто до 24.00 9 мая.
До 14:00 перекрыта Нулевая продольная магистраль от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова и прилегающие к ней участки ул. 7-ой Гвардейской, ул. Землянского.
С 14:00 ограничения на Нулевой продольной будут действовать только на участке от улицы Калинина до 7-ой Гвардейской. 
Полностью ограничения на движение транспорта по Нулевой продольной магистрали снимут только в 23.00 9 мая.
С 15.00 8 мая до 24.00 9 мая свободной от автомобильного транспорта станет дорога от ул. Рокоссовского до Волгоградского телецентра. 
В 22.00 8 мая от транспорта освобождается участок улицы Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской. 
С 22.00 8 мая до 12.00 9 мая перекроют площадь Павших борцов, улицу Мира - от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида - и прилегающие к ул. Мира участки уличной сети.

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