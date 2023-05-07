Спорт

«Перезарядили батарейки»: гандболисты волгоградского «Каустика» дважды обыграли белгородцев

Спорт 07.05.2023 12:46
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07.05.2023 12:46


Гандболисты «Каустика» закрепились на втором месте в турнирной таблице  после двух побед над командой «Технолог-Спартак» из Белгорода. На выезде химики  переиграли своих соперников в обоих матчах 15-го тура высшей лиги - 37:23 и  32:31 соответственно.
Как сообщает ИА «Высота 102», начало первой встречи выдалось равным. Переломным оказался гол Даниила Кольцова с пенальти при счёте 4:3 в пользу гостей. Увеличив своё преимущество до двух мячей,  волгоградцы устремились в отрыв, достаточно быстро убив интригу в поединке.  Под занавес первого тайма Артём Введенский эффективно использовал семиметровый, позволивший добиться преимущества перед оппонентом в 10 очков.
Хозяева до перерыва успели отличиться и установили счёт первой половины игры - 21:11 в пользу «Каустика». Несмотря на два быстрых мяча белгородского коллектива,  после возвращения на площадку подопечные Рафаэля Самитова не дали ни одного реального шанса приблизиться к себе, уверенно реализовывая комбинации на любой вкус. Итоговая победа гостей - 37:23. В составе волгоградской команды сразу несколько гандболистов отличились по пять раз.
Во второй встрече равная борьба шла по ходу всей игры. Можно отметить, что в первые 30 минуты волгоградцы и белгородцы поменялись ролями. Уже гости на этот раз оказались в роли догоняющих. Начало  поединка оказалось провальным для химиков. Им удалось распечатать счёт только, когда табло показывало 4:0 в пользу «Спартака». Результативный балл набрал Даниил Кольцов. Середняки чемпионата не боялись навязывать свою игру одному из лидеров высшей лиги. К перерыву хозяева комфортно себя чувствовали, ведя в счёте 20:13.
Отдых пошёл явно на пользу «Каустику», сумевшему «перезарядить батарейки».
Получив наставления в раздевалке от своего главного тренера Рафаэля Самитова, химики устремились в погоню за оппонентом.  Турнирное положение обязывает нашу команду играть в каждом матче на победу. Такой настрой помог волгоградским гандболистами и на этот раз. Кирилл Кремнёв сначала сравнял счёт, а затем и вовсе вывел гостей вперёд. Однако «Спартак» быстро вернул себе лидерство.
Концовка проходила в напряжённой борьбе с равными шансами на успех. Но дубль Никиты Самарского и решающий заброшенный бросок Родиона Левицкого за две минуты до окончания  поединка принесли волгоградцам очень нужную итоговую победу - 32:31. Лучшим бомбардиром у гостей стал Данила Иванов, отличившийся 9 раз.
Набрав 4 очка в 15-ом туре, теперь «Каустик», занимающий вторую позицию,  у себя дома проведёт заключительные встречи с лидером турнира - «Воронежом» 20 и 21 мая.
Иван Тюгаев
Фото "Каустик" VK.com

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