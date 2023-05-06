



Гандболистки «Динамо-Синары» уступили на своей площадке действующим чемпионкам России «Ростов-Дону» в первом матче четвертьфинала суперлиги - 25:32. Как сообщает ИА «Высота 102», игра второй и седьмой команд нынешнего чемпионата вызвала повышенный интерес не только у поклонников бело-голубых, но также и у фанатов донского коллектива. На гостевой трибуне ростовчанок поддерживала мощная группа болельщиков, облачённых в клубные жёлтые цвета своего клуба. Отметим, что накануне спортсменки и руководящий состав обоих соперников возложили цветы к Вечному огню в пантеоне Славы на Мамаевом кургане. Гандболистки «Динамо-Синары» уступили на своей площадке действующим чемпионкам России «Ростов-Дону» в первом матче четвертьфинала суперлиги - 25:32. Как сообщает ИА «Высота 102», игра второй и седьмой команд нынешнего чемпионата вызвала повышенный интерес не только у поклонников бело-голубых, но также и у фанатов донского коллектива. На гостевой трибуне ростовчанок поддерживала мощная группа болельщиков, облачённых в клубные жёлтые цвета своего клуба. Отметим, что накануне спортсменки и руководящий состав обоих соперников возложили цветы к Вечному огню в пантеоне Славы на Мамаевом кургане.

Несмотря на это, мотивация у бело-голубых как можно более достойно завершить игру оставалась до последнего. Ведь по итогам двух встреч учитывается суммарная разница мячей в обоих матчах. К чести волгоградских девушек, они рук не опустили, невзирая на фактор усталости. В заключительном отрезке Алина Загороднева оформила дубль , а последний, 25-й гол «Динамо» забила Варвара Сёмина.







В итоге "Ростов" одержал победу 32-25. Лучшей гандболисткой в составе хозяек была признана Екатерина Долматова. Теперь «Синаре» предстоит попробовать отыграть отставание в семь очков на берегу Дона 11 мая.







Между тем, Олег Кулешов, главный тренер «Динамо-Синары» после матча выразил недовольство игрой своих подопечных.





- Готовились серьезно, но эмоций не хватило. Нет у нас опыта игры в плей-офф. Понятно, что «Ростов» - фаворит. Но и мы сегодня мало, что показали, что можем. Но и от таких игр, надо получать удовлетворение. Сегодня такого не было. Спасибо зрителям и надо извиниться перед ними за такое качество игры, - заявил наставник бело-голубых.



Перед началом встречи председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков вручил нескольким нашим гандболисткам документы о присвоении званий мастеров спорта. Были отмечены успехи спортивной карьеры капитана команды Елизаветы Дудкиной, Софьи Васильевой, Анастасии Чешевой, Екатерины Долматовой и Олеси Горячевой. Помимо этого, за заслуги в области физической культуры и спорта от министерства спорта Российской Федерации почётной грамотой была удостоена директор ГАУ «СШ по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян.Но сразу после церемонии награждения спортсменкам пришлось настроиться на более серьезный лад. Несмотря на явный статус фавориток в этой паре, который предрекла гандбольная общественность ростовчанкам, в первой половине матча волгоградки оказали достойное сопротивление. Противостояние началось для «Синары» непросто. Елизавета Дудкина не переиграла голкипера на семиметровом. Однако вскоре Екатерина Долматова оказалась удачливее своей напарницы и забила дебютный гол «Динамо» в плей-офф. Вскоре она же записала на свой счёт дубль.Опытные дончанки хладнокровно подходили к реализации моментов, тогда как волгоградские гандболистки, пытаясь адаптироваться к более статусному противнику, слегка торопились на первых порах и не все комбинации доводили до логического завершения. Тем не менее, десятиминутка прошла в равной борьбе. К её окончанию преимущество «Ростов-Дона» насчитывало всего один мяч. В середине тайма гостьи убежали в отрыв, эффективно реализовывая позиционные атаки, с которыми не справлялась оборона бело-голубых. Динамовки, в свою очередь, искали возможность отличиться, несколько раз заработав пенальти на чужой половине, которые сильно помогли хозяйкам. Тем не менее, за последние три минуты донские гандболистки отличились дважды и установили счёт к перерыву в свою пользу - 15:12.После возвращения на площадку подопечные Олега Кулешова при мощной поддержке родных трибун продолжали бороться на равных с гостьями. Под сопровождение шумовой поддержки у «Синары» отметилась результативными баллами Елизавета Дудкина дважды подряд. Динамовки старались показывать характер и высокую самоотдачу.Однако уже к середине второй половины матча интрига о победителе первого этапа противостояния стала постепенно угасать. Ростовчанки на опыте и при более высоком мастерстве в данный отрезок времени довели свой отрыв от соперниц до восьми мячей. Кулешов старался завести команду с помощью тайм-аутов, но догнать донской коллектив было уже очень трудно.