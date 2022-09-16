Уроженцу Николаевского района Волгоградской области капитану Евгению Козловскому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на военный комиссариат региона.

— В ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса в период с 18 по 29 июня 2022 года личный состав роты под командованием капитана Евгения Козловского участвовал в боях в Харьковской области, — цитирует информагентство телеканал «Звезда». — Решительным натиском 18 июня рота захватила господствующую высоту и успешно отразила десять атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.

В военном комиссариате Волгоградской области журналистам ИА «Высота 102» рассказали, что Евгений Козловский родился 30 мая 1988 года в Николаевском районе Волгоградской области. Семья некоторое время проживала в совхозе Вербенский. Мать Евгения преподавала в школе, отец трудился механизатором.

Наш земляк всегда мечтал стать военным. Поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Павла Сухого. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В 2010 году проходил службу в Ленинградском военном округе, затем в частях Западного военного округа.

С февраля 2015-го служил в Печенгской отдельной мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота командиром разведвзвода и разведывательно-десантного взвода, инструктором по воздушно-десантной подготовке разведбата, командиром разведывательной и разведывательно-десантной роты разведывательного батальона.

Дважды выезжал в командировки на территорию Сирии для выполнения боевых задач. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

Медаль «Золотая Звезда» с удостоверением Героя России и Грамоту о присвоении звания Героя РФ семье погибшего капитана передал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Церемония прошла 29 августа в Североморске.

Известно, что капитан Козловский участвовал в спецоперации с 10 апреля. В зоне СВО офицер командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Погибшего героя похоронили в Астрахани. У Евгения Козловского остались родители, супруга и дочь.

Фото и коллаж: военкомат Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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