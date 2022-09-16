Общество

Трижды вызывал огонь на себя: капитану из Волгоградской области посмертно присвоено звание Героя России

Общество 16.09.2022 12:32
0
16.09.2022 12:32


Уроженцу Николаевского района Волгоградской области капитану Евгению Козловскому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на военный комиссариат региона. 

— В ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса в период с 18 по 29 июня 2022 года личный состав роты под командованием капитана Евгения Козловского участвовал в боях в Харьковской области, — цитирует информагентство телеканал «Звезда». — Решительным натиском 18 июня рота захватила господствующую высоту и успешно отразила десять атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.

В военном комиссариате Волгоградской области журналистам ИА «Высота 102» рассказали, что Евгений Козловский родился 30 мая 1988 года в Николаевском районе Волгоградской области. Семья некоторое время проживала в совхозе Вербенский. Мать Евгения преподавала в школе, отец трудился механизатором. 

Наш земляк всегда мечтал стать военным. Поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Павла Сухого. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В 2010 году проходил службу в Ленинградском военном округе, затем в частях Западного военного округа. 

С февраля 2015-го служил в Печенгской отдельной мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота командиром разведвзвода и разведывательно-десантного взвода, инструктором по воздушно-десантной подготовке разведбата, командиром разведывательной и разведывательно-десантной роты разведывательного батальона.

Дважды выезжал в командировки на территорию Сирии для выполнения боевых задач. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу». 

Медаль «Золотая Звезда» с удостоверением Героя России и Грамоту о присвоении звания Героя РФ семье погибшего капитана передал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Церемония прошла 29 августа в Североморске. 

Известно, что капитан Козловский участвовал в спецоперации с 10 апреля. В зоне СВО офицер командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Погибшего героя похоронили в Астрахани. У Евгения Козловского остались родители, супруга и дочь. 

Фото и коллаж: военкомат Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также: 

Захватили мост через Днепр: подполковнику из Волжского посмертно присвоено звание Героя России

Под Волгоградом жене погибшего комбата передадут звезду Героя России и орден Мужества

Семье погибшего Дениса Зорина передали в Волгограде звезду Героя России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.09.2022 12:07
Общество 16.09.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2022 12:06
Общество 16.09.2022 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2022 11:21
Общество 16.09.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2022 10:40
Общество 16.09.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2022 08:29
Общество 16.09.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2022 08:05
Общество 16.09.2022 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 21:20
Общество 15.09.2022 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 20:36
Общество 15.09.2022 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 19:59
Общество 15.09.2022 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 19:21
Общество 15.09.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 19:15
Общество 15.09.2022 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 18:30
Общество 15.09.2022 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 18:16
Общество 15.09.2022 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2022 18:13
Общество 15.09.2022 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2022 16:55
Общество 15.09.2022 16:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:18
В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефтьСмотреть фотографии
12:48
Обвиняемому в смерти ковид-пациентки волгоградскому врачу смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
12:32
Трижды вызывал огонь на себя: капитану из Волгоградской области посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:25
Волгоградца оштрафовали на 690 тысяч за расклейку листовок про армиюСмотреть фотографии
12:17
Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:08
С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 летСмотреть фотографии
12:07
Четырехнедельный котлован возле школы в Волгограде обещают скоро закопатьСмотреть фотографии
12:06
«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны волгоградским автовладельцамСмотреть фотографии
12:04
Бочаров оценил обновленную ЖК в Волгограде и напомнил медикам об «этических моментах»Смотреть фотографии
11:21
Волгоградские приставы достали алиментщика из шкафаСмотреть фотографии
10:41
Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
Депутат Олег Ярыгин покинет пост главврача скорой помощи ВолгоградаСмотреть фотографии
09:46
«Утренний квест»: в Волгограде упавшее дерево перегородило дорогу пешеходамСмотреть фотографии
09:06
«Неприемлемо и непатриотично»: волгоградцы пожаловались Путину на уничтожение школы имени героя войныСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцев предупредили об опасном вирусе, передающемся от собеседникаСмотреть фотографии
08:29
«Проблемы были, а теперь нет»: в волгоградском облкомздраве оценили состояние медтехники после ухода SiemensСмотреть фотографии
08:05
Грозу и град прогнозирует МЧС в Волгоградской области 16 сентябряСмотреть фотографии
21:20
Жара ненадолго вернется в Волгоград во второй половине сентябряСмотреть фотографии
20:49
Семь партий в Волгоградской области потратили за 3 месяца 16 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:36
Новый размер платы за детские сады утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:59
«А как же грибы?»: запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлят до середины октябряСмотреть фотографии
19:21
Захватили мост через Днепр: подполковнику из Волжского посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
19:15
В Москве возобновили суд по иску экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к запрещенной соцсетиСмотреть фотографии
18:53
«Ростелеком» и РТУ МИРЭА открыли Центр импортозамещения информационных технологийСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцы создали петицию с требованием ускорить суд по делу бывших депутатов гордумыСмотреть фотографии
18:16
Все стоит: в Волгограде из-за ДТП образовалась километровая пробкаСмотреть фотографии
18:16
Легендарный Танк Т-34 снимут с пьедестала в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:13
Реорганизация налоговых органов в Волгоградской области завершится 19 сентябряСмотреть фотографии
17:43
«Это беспредел»: под Волгоградом сожгли имущество дачницы, заявившей об угрозах расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Три модели Renault и Lada Granta возглавили список подешевевших в августе популярных автомобилейСмотреть фотографии
 