Погибший на СВО Герой России стал вечным часовым поста №1 в Волгограде

Общество 28.04.2023 08:00
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28.04.2023 08:00
В Волгограде увековечили память погибшего на Украине капитана Ивана Реховского. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской гордуме, накануне он был навечно зачислен в списки часовых Поста №1.
Напомним, 35-летний капитан Иван Реховский, командир группы спецназа погиб в Харьковской области в августе прошлого года. Ему было присвоено звание Героя России посмертно.
Иван, будучи школьником, учился в спортивном классе и серьезно увлекался плаванием. Он завоевывал различные награды и, когда уже стал офицером. Его похоронили в Ленинском районе Волгоградской области.
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