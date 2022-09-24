Общество

Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего на Украине Алексея Нагина

Общество 24.09.2022 11:58
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24.09.2022 11:58


На церемонию прощания с Алексеем Нагиным в Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва» прибыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102»,  Андрей Бочаров выступил с короткой, но эмоциональной речью перед родными Алексея и перед теми, кто пришел попрощаться с погибшим героем.


Сейчас в этом зале проходит церемония прощания с нашим земляком, героем, который погиб при защите Отечества, – сказал Андрей Бочаров. – Алексей Нагин  выбрал своим делом защиту Отечества. Он всегда проявлял мужество и отвагу и был примером для личного состава, был патриотом своей страны. Алексей был награжден тремя Орденами мужества. И погиб в ходе спецоперации, выполнив свой воинский долг. В сложных боевых условиях он действовал смело и решительно. Указом президента России он награжден звездой Героя России.


Обращаясь к матери Алексея, Андрей Бочаров поблагодарил ее за сына.

– Ваш сын был настоящим, смелым героем, спасибо вам за него, – сказал он. – Примите самые искренние соболезнования. Подвиг вашего сына навсегда останется в нашей памяти, в памяти истории Волгоградской области.


Глава региона передал Звезду Героя России родителям Алексея Нагина и вновь лично выразил соболезнования. После этого те, кто пришел на прощание, подходили к родным Алексея, выражая поддержку и сочувствие, разделяя это горе. Многие мужчины не скрывали слез, сообщают корреспонденты информагентства. 

Гроб вынесли из Триумфального зала под траурную музыку военного оркестра. За оркестром и караулом идут люди в печальной процессии и медленно едут байкеры.


Алексей Нагин будет похоронен сегодня на Центральном кладбище на Аллее Славы.

Напомним, Алексей Нагин являлся бойцом ЧВК «Вагнер», был соавтором фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду». Он прошел славный боевой путь, связав свою жизнь с защитой Родины.

По словам отца Алексея, его сын служил в Чечне, там подписал контракт. Были ранения и контузия. Потом работал в спецназе ФСБ в Волгограде. В 2014 году его направили в Крым, там он отслужил два года. Готовил разведчиков, был инструктором. Сам тоже принимал участие в боевых действиях, был разведчиком-снайпером. Алексей Нагин проходил службу в Грузии, затем – в Сирии уже в составе ЧВК, где провел три года. Потом его командировали в Ливию и затем уже на Украину.


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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