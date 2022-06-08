В городе Котельниково Волгоградской области в четверг, 9 июня, супруге комбата Вадима Герасимова вручат звезду Героя России и орден Мужества. К высоким наградам житель волгоградского региона представлен посмертно.
Как сообщает ИА «Высота 102», 36-летний подполковник погиб 8 марта в ходе спецоперации по защите Донбасса.
По сведениям администрации Котельниковского района, Вадим Герасимов после окончания средней школы № 2 в Котельниково поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Позже окончил академию Генштаба. Проходил службу в Ленинградской области в должности командира батальона.
Фото: администрация Котельниковского района
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