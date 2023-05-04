На трассе «Москва-Волгоград» «Лада Гранта» врезалась в грузовик

Происшествия 04.05.2023 19:28
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04.05.2023 19:28
В Новоаннинском районе водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП с грузовиком. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 4 мая в 5-15 ч. на 717 км. трассы Р-22 «Каспий».
«Лада Гранта» под управлением 68-летнего водителя двигалась со стороны Москвы в сторону Волгограда. Легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Исузу». Водитель автомашины «Лада Гранта» с травмами доставлен в районную больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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