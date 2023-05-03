Экономика 03.05.2023 14:40
0
03.05.2023 14:40
Объединение банкоматной сети ВТБ, РНКБ и «Открытия» значительно увеличило спрос на услуги устройств самообслуживания трех банков. За три месяца рост совокупного оборота наличных в них вырос на 21%.
Клиенты ВТБ стали активно использовать банкоматы присоединенных банков – оборот наличных в АТМ «Открытия» вырос в 3,5 раза, в РНКБ – в 2,5 раза. В сети ВТБ еженедельный оборот по картам «Открытия» вырос на 65%, по картам РНКБ – более чем в 8 раз. Наиболее востребованная операция – пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз.
– Создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ стало первым этапом объединения трех банков. В результате число доступных устройств для клиентов трех банков выросло до 20 тысяч. Это стратегически важно: ВТБ ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для наших пользователей расширилась на региональные центры и в Крыму. Теперь клиенты могут воспользоваться услугой снятия или пополнения своей карты без комиссии практически в любом регионе в деловой поездке или в отпуске. Первые результаты объединения показывают, что новый сервис максимально востребован и ожидаем нашими клиентами, – отметил руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.
– Объединение банкоматных сетей банков группы ВТБ существенно расширило возможности клиентов «Открытия» проводить операции с использованием устройств самообслуживания. Наши клиенты смогли сразу оценить положительный эффект от процесса интеграции банка в группу ВТБ. Мы видим, что они в полной мере используют эти преимущества в такой традиционно востребованной сфере, как пользование банкоматами, – подчеркнул заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов.
– Финансовый мост из Крыма на материковую часть России работает безукоризненно – благодаря созданию одной из крупнейших в стране сетей банкоматов наши клиенты, которые живут в Республике Крым и городе Севастополе, не испытывают никаких сложностей со снятием наличных денег в поездках по России, – сказал директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.
На сегодняшний день единая банкоматная сеть объединенных банков покрывает практически все регионы страны и насчитывает 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. устройств относятся к ВТБ, 3,7 тыс. – к «Открытию», 1,5 тыс. – к РНКБ.
Сбер расширил ипотеку с господдержкой и скидками от застройщиков03.05.2023 13:16
Экономика 03.05.2023 13:16
Средства населения на депозитах показывают высокую доходность03.05.2023 12:22
Экономика 03.05.2023 12:22
На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране труда03.05.2023 11:14
Экономика 03.05.2023 11:14
Аудиторы проверят фонд капремонта Волгоградской области02.05.2023 20:53
Экономика 02.05.2023 20:53
«Открытие Авто»: в марте на покупку автомобилей с пробегом россияне потратили более 480 млрд рублей02.05.2023 11:53
Экономика 02.05.2023 11:53
ВТБ фиксирует изменение структуры спроса россиян на жилье02.05.2023 10:37
Экономика 02.05.2023 10:37
При поддержке банка «Открытие» во Владикавказе открыт Дом-музей Евгения Вахтангова30.04.2023 16:37
Экономика 30.04.2023 16:37
Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами30.04.2023 14:21
Экономика 30.04.2023 14:21
Росстат: в Волгоградской области долги по зарплате выросли до 12,3 миллиона рублей30.04.2023 07:41
Экономика 30.04.2023 07:41
«Открытие Авто»: в марте на покупку новых автомобилей было потрачено 185 млрд рублей29.04.2023 09:01
Экономика 29.04.2023 09:01
В Волгограде при поддержке Сбербанка построят новый многоэтажный дом28.04.2023 14:19
Экономика 28.04.2023 14:19
Более четырёх тысяч пенсионеров Юга получат выплаты от ВТБ28.04.2023 12:04
Экономика 28.04.2023 12:04
В первом квартале 2023 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 3 млрд рублей пенсий28.04.2023 12:02
Экономика 28.04.2023 12:02
Как работает Сбер в майские праздники?28.04.2023 10:52
Экономика 28.04.2023 10:52
ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года28.04.2023 09:34
Экономика 28.04.2023 09:34