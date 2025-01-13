Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»





Торговый центр «Ворошиловский» подвел итоги традиционной акции «Подарки любимым», которая проходила с 20 ноября 2024 до 11 января 2025 года. Розыгрыш призов состоялся в 15 часов 11 января в прямом эфире на онлайн платформе «ВК видео».

Как рассказали V102.RU организаторы, победителями стали 73 волгоградца. Сертификат на шопинг выиграли 33 участника, а еще 40 получили ценные подарки от партнеров проекта. Общий денежный призовой фонд составил 150000 рублей. Всего в акции приняли участие 4285 человек.

Напомним, участником акции мог стать любой посетитель ТЦ, кто совершил покупку не менее 5000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 20 ноября 2024г. до 14 часов 11 января 2025г. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.

Победители акции

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 10 участников с номерами: 3218, 1366, 3851, 1349, 1395, 3991, 385, 2068, 3987, 2288

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей – 20 участников с номерами: 3572, 1576, 1559, 58, 2275, 2428, 2124, 2132, 3870, 121, 2867, 3129, 202, 1360, 2440, 1526, 2883, 618, 1616, 2092.

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 1 участник с номером: 820

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 1 участник с номером: 2952

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – 1 участник с номером: 1019

Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:

Летуаль – 212;

Золотой стандарт, детская комната Джунгли, Delmarc – 609, 3635;

Золотой стандарт, детская комната Джунгли, Delmarc, Pianta – 2877, 3542;

Золотой стандарт, детская комната Джунгли, Delmarc, Летуаль – 593;

Ориент Техно, Magdalina, Ardia Star, Unowoman – 3204, 2744, 2051, 2663, 2512;

Бриллиантовый дом Каратов, Pianta – 3716;

Золотой Союз, Sunlight – 2490, 1941, 3071, 1083, 900;

Gerry Weber, Franco Vello, Pianta – 2647;

Gerry Weber, Franco Vello, бриллиантовый дом Каратов – 429;

Gerry Weber, Franco Vello, Device Cover – 1494, 3446, 3512, 2212, 3951, 272, 168, 3643;

Gerry Weber, Franco Vello, Vellars – 4005, 658, 1902, 2537, 3309;

MarcCain, Ottimo – 2604, 555, 587, 2598, 4251, 463, 4250, 71.

– В течение 3-х дней мы свяжемся с победителями по телефону и/или электронной почте, которые были указаны в анкетах выигрышного номера, – уточняют организаторы.

По правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала акции возможно, если соблюдены следующие условия:

– ФИО победителя финала акции, чей номер купона оказался выигрышным, внесены в официальную таблицу результатов проведения розыгрышей;

– участник предъявляет выигрышный купон, чек от соответствующей покупки, а также свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в анкете и выигрышном купоне.

Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 11 февраля 2025 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60..

Подробнее об акции – на сайте Voroshilovskiy-tc.ru

Фото предоставлено организаторами.

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