Общество

Самолет из заснеженного Пулково прилетит в Волгоград 13 января

Общество 13.01.2025 08:12
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13.01.2025 08:12


Самолет из Санкт-Петербурга в Волгоград, застрявший в аэропорту Пулково, только сегодня, 13 января, приземлится в городе на Волге. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на табло, прибытие воздушного судна авиакомпании «Россия» ожидается в 11-30 ч. 
Напомним, из-за сильного снегопада в Санкт-Петербурге 12 января был закрыт аэропорт Пулково. В связи с этим самолет из северной столицы не смог вылететь в Волгоград по расписанию. Сначала его перенесли на несколько часов, однако в конечном итоге время вылета сместилось на понедельник. 
Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где застряли пассажиры. 
Фото V102.RU

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