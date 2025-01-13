Озеленение сквера у Вечного огня в Волгограде началось с ёлок

В рамках работ по благоустройству сквера у Вечного огня в Волгограде подрядчик высадил шесть крупномерных саженцев елей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, новые растения украсят пространство у братской могилы на Аллее Героев.

- Саженцы высотой порядка 3,5 м высаживают в специально подготовленное пространство между двумя рядами подпорных стен. Новые растения подобраны с таким расчетом, чтобы при достижении максимального развития их рост не превышал 10-12 метров, что составляет половину высоты стелы мемориала, - рассказали в городской администрации.

Такой подбор саженцев сделан не случайно, так как во взрослом возрасте ели не будут сильно разрастаться и мешать обзору памятника.

По данным администрации, ранее у мемориала были удалены аварийные растения, которые могли в любой момент упасть. Специалисты подрядной организации восстановили бетонные конструкции подпорных стен, вернули на место исторический гранит. Для новых растений здесь оборудовали поливочный водопровод, которого ранее не было.

Работы по благоустройству сквера у Вечного огня продолжаются.

Ранее сообщалось, что подрядчику также предстоит высадить на этой территории порядка 3500 деревьев хвойных и лиственных пород и кустарников. Контракт на благоустройство сквера, напомним, заключен с компанией АО «Приволжтрансстрой». Благоустройство территории и реставрация мемориала должны завершиться в 2025 году перед майскими праздниками. Работы приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: администрация Волгограда