Примета на Васильев день предсказала волгоградцам рыбный год

Общество 13.01.2025 08:44
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13.01.2025 08:44
Народные приметы в Васильев день, 13 января, предсказали волгоградцам, каким будет лето, и стоит ли ждать хороший урожай. Как сообщает ИА «Высота 102», если сегодня будет дуть южный ветер, то это – предвестник жаркого лета. Западный ветер обещает волгоградцам много рыбы и молока, а восточный – богатый урожай фруктов и ягод. Сегодня же, по прогнозу синоптиков, в Волгоградской области ветер трижды будет менять направление: утром подует южный, в обед – юго-западный, а к вечеру -северо-западный. Так что ждем жаркого лета, да еще и рыбного изобилия в водоемах региона.
Наши предки также были уверены, что обильный иней в Васильев день – это к хорошему урожаю меда. Если в этот день зафиксируете бледную луну — скоро пойдёт снегопад. Тёплый день — это к дождливому лету. Туман обещает плодородный год, а вьюга – урожай орехов. Впрочем, ни тумана, ни вьюги сегодня в области не ожидается.
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