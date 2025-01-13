Примета на Васильев день предсказала волгоградцам рыбный год

Народные приметы в Васильев день, 13 января, предсказали волгоградцам, каким будет лето, и стоит ли ждать хороший урожай. Как сообщает ИА «Высота 102», если сегодня будет дуть южный ветер, то это – предвестник жаркого лета. Западный ветер обещает волгоградцам много рыбы и молока, а восточный – богатый урожай фруктов и ягод. Сегодня же, по прогнозу синоптиков, в Волгоградской области ветер трижды будет менять направление: утром подует южный, в обед – юго-западный, а к вечеру -северо-западный. Так что ждем жаркого лета, да еще и рыбного изобилия в водоемах региона.