Общество

Чудом все выжили: в Волгограде «ВАЗ» на скорости влетел в гружённую фуру

Общество 13.01.2025 09:57
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13.01.2025 09:57


12 января в Волгограде случилось жуткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером в заканальной части Красноармейского района произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и тягача с прицепом.

- В 19:40 напротив дома № 23 по ул. Довженко произошло столкновение автомашин Mercedes-Benz Actros и «ВАЗ», — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, фура получила лишь незначительные повреждения, тогда как легковой автомобиль фактически лишился передней части: колёса оказались вывернуты, а капот смят гармошкой.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель автомобиля «ВАЗ» выжил. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину в одну из ближайших больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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