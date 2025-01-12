Волгоградцам показали взятие Царицына Красной армией





Сегодня, 12 января, на территории музея-заповедника «Старая Сарепта» прошла реконструкция событий начала 1920 года, когда Царицын в ходе наступления 10-й армии был взят под контроль частями Красной Армии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной комитет культуры, театрализованное представление было подготовлено участниками военно-исторического клуба Пехотинец» вместе с сотрудниками музейного комплекса и центра военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ».

Перед реконструкцией волгоградцам и гостям города показали концерт и провели интерактивную программу. На различных площадкам они смогли услышать рассказы об эволюции противогазов и защитных шлемов, вооружения, а также приняли участие в соревнованиях по стрельбе.

На территории музея работала полевая кухня, где для посетителей приготовили кашу с дымком, казачий кулеш и многие другие блюда.

Фото: комитет культуры Волгоградской области