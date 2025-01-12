Синоптики пообещали обильные осадки в начале новой недели





Обильные снежные осадки ожидаются в Волгограде и области в начале предстоящей недели. Как сообщили V102.RU в Волгоградской ЦГМС, несмотря на это, жителям региона не стоит ожидать прихода сильного холода.

– В понедельник, 13 января, ночью местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Утром и днем также ожидается мокрый снег с дождем, местами сильный снег. В отдельных районах туман. Утром и днем местами гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер утром и днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит -3…+2º., – рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС.

Следующие два дня волгоградцев также ожидают небольшие осадки.

– 14 января ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 0…-5º, – предупреждают синоптики. – В среду местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем +1…-4º.