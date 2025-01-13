Общество

«Да вас переиграли!»: группа волгоградцев призвала поэтапно отменить пригородные маршрутки

Общество 13.01.2025 10:08
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13.01.2025 10:08


Группа волгоградцев потребовала поэтапного сокращения пригородных маршруток №№123, 159, 160, 110, 174 и 260, которые курсируют в Волгоград из Волжского, Краснослободска и Городища. Как сообщает ИА «Высота 102, соответствующие обращения направлены в облкомтранс, департамент городского хозяйства администрации Волгограда, в МУП «Метроэлектротранс» и МУП «АК 1732».
Как считают авторы обращения, решение о сокращении пригородных маршруток и вынос конечных из центральных районов города уже давно перезрело и пойдет только на пользу всем жителям Волгограда, Волжского, Краснослободска и Городища, а также существенно снизит нагрузку на дорожную сеть, уменьшит стоимость проезда и повысит качество жизни в городе.
В частности, авторы писем признаются, что разочарованы некомпетентностью чиновников при принятии решения о сокращении пригородных маршруток, работа которых, по подсчетам активистов, лишает ежемесячно прибыли примерно в 150 миллионов рублей муниципальных перевозчиков. При этом владельцы коммерческих маршруток получают огромные прибыли и «грабят» жителей Волжского, установив тарифы на проезд от 100 до 130 рублей. А постоянное нарушение ПДД водителями маршруток, цитата из обращений, создают высокие риски и угрозы смертельных трагедий на дорогах города. 
- Попытки сократить пригородные маршрутки у вас происходят с 2015 года, и каждый раз владельцы этих маршруток вас переигрывают. Конечно, бороться с коммерсантами, имеющими чистую прибыль 250-300 миллионов рублей в месяц, в том числе с помощью черной наличности – это вам не троллейбусы и трамваи разрушать, - считают активисты. 
Также они считают, что главная ошибка чиновников, которые не могут решить вопрос с пригородными маршрутками, заключается в том, что они хотят одновременно сократить этот вид транспорта. А этот процесс, уверены авторы обращений, нужно проводить поэтапно. 
Так, волгоградцы предлагают начать с сокращения маршрутки №160, что заставит пассажиров уйти на скоростной трамвай и на троллейбусы №8а и 10а. Затем убрать с дорог маршрутку №123, которую должны заменить автобусы волжской автоколонны. Через месяц, как считают активисты, нужно отменить маршрутку №246 с выносом конечной на детский центр или речной автовокзал, так как на автовокзале не найдется места для всех микроавтобусов. Еще через месяц волгоградцы хотят «секвестировать» маршрутку №110 и организовать конечную рядом с трамвайной остановкой на Жилгородке или Землячки. 
Самое сложное, как считают активисты, предстоит сделать властям при принятии решения о сокращении маршрутов №260 и 174. Чтобы пассажирские потоки перенаправить в другое русло, чиновникам придется пустить до кардиоцентра троллейбусы с автономным ходом, которые будут курсировать до Нижнего тракторного. Маршрутка №174 должна, по мнению волгоградцев, идти до речного вокзала, а сокращенная №260 – до 3-й школы.
После этих преобразований только доходы МУП «Метроэлектротранс» вырастут на 87 миллионов в месяц, подсчитали волгоградцы, что позволит, уверены активисты, восстановить троллейбусную линию в Кировском районе и запустить троллейбусы из центра Волгограда до кардиоцентра. 
Противники пригородных маршруток предлагают начать транспортную реформу уже с февраля 2025 года, а закончить ее – в апреле. 
Напомним, региональные власти сделали уже несколько попыток сократить пригородные маршрутки, однако переносили реализацию своих намерений на более поздний срок в том числе из-за недовольства пассажиров. Последняя такая попытка была предпринята в декабре прошлого года. Однако, как выяснилось, в городе не была подготовлена инфраструктура для новых конечных, в частности, транспортно-пересадочные узлы. 

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