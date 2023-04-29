Расследования

УФСБ: двое вымогателей осуждены за похищение волгоградских бизнесменов

Расследования 29.04.2023 11:46
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29.04.2023 11:46


Волжским городским судом Волгоградской области двое местных жителей признаны виновными в вымогательстве в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения прибыли в особо крупном размере. Как сообщили в УФСБ России по региону, им назначено по 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
По материалам дела, вымогателей задержали в 2021 году сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области. Злоумышленники терроризировали предпринимателей региона.
- Установлено, что, преследуя цель получения материальной выгоды, действуя под обманным предлогом, а также против воли потерпевших, отобрав у них средства связи, похитили двух мужчин из города Волгограда. Переместив потерпевших в одну из гостиниц города Волжский, подозреваемые лишили их возможности свободно передвигаться, после чего выдвинули требование о передаче им денежные средства в особо крупном размере, а также движимое и недвижимое имущество, принадлежащее потерпевшим, - сообщили в УФСБ.
Для пущей убедительности они применяли к пленникам физическую силу.
Отделом СУ СК России по городу Волжскому по материалам УФСБ в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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