



Волжским городским судом Волгоградской области двое местных жителей признаны виновными в вымогательстве в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения прибыли в особо крупном размере. Как сообщили в УФСБ России по региону, им назначено по 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

По материалам дела, вымогателей задержали в 2021 году сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области. Злоумышленники терроризировали предпринимателей региона.

- Установлено, что, преследуя цель получения материальной выгоды, действуя под обманным предлогом, а также против воли потерпевших, отобрав у них средства связи, похитили двух мужчин из города Волгограда. Переместив потерпевших в одну из гостиниц города Волжский, подозреваемые лишили их возможности свободно передвигаться, после чего выдвинули требование о передаче им денежные средства в особо крупном размере, а также движимое и недвижимое имущество, принадлежащее потерпевшим, - сообщили в УФСБ.

Для пущей убедительности они применяли к пленникам физическую силу.

Отделом СУ СК России по городу Волжскому по материалам УФСБ в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото из архива ИА «Высота 102»