Выпивший уксус малыш умер в реанимации в Волгограде

В больничном комплексе в Волгограде накануне скончался малолетний ребенок. Как стало известно ИА «Высота 102», малыш проглотил уксус, получив химические ожоги пищевода и рта.

— Ребенок поступил в Суровикинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. При переводе в больницу № 25 состояние оставалось крайне тяжелым, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Проведены консультации с Федеральным токсикологическим центром, консилиумы с привлечением детских специалистов неврологов, пульмонологов, реаниматологов, токсикологов, главными внештатными специалистами. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в условиях реанимации.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», ребенка доставили в центральную районную больницу 13 апреля. Затем было принято решение транспортировать пострадавшего малыша в областной центр.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»