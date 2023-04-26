В центре Волгограда водитель сбил двоих пешеходов

Происшествия 26.04.2023 11:37
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26.04.2023 11:37
Двое пешеходов пострадали в результате ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, оно произошло напротив дома №43 по улице Советской.
По предварительным данным, 36-летний водитель японского автомобиля Daihatsu, который двигался по ул. Пражская, при повороте направо совершил наезд на переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов - 30-летних мужчину и женщину. Пострадавшие с места происшествия доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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