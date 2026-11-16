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Общество

Под Волгоградом запретили посев 4,5 тонны тритикале

Общество 16.11.2026 12:18
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16.11.2026 12:18


Россельхознадзор из-за отсутствия документов, подтверждающих качество посадочного материала, забраковал 4,5 тонны семян тритикале – искусственно выведенного гидрида пшеницы и ржи. 

Сотрудники управления по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия установили, что индивидуальный предприниматель из Волжского списал под посев 4,5 тонны семян тритикале озимой «несортовой» без сопровождающих документов о сортовых и посадочных качествах. Согласно действующему законодательству, при отсутствии таких документов семена можно использовать только для пищевых, кормовых или технических целей.

Предпринимателю вынесли предостережение и обязали устранить нарушение.

Фото из архива V102.RU

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