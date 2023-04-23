Также увеличением дохода могут похвастаться преподаватели вузов. В 2022 году средняя зарплата их выросла до 66219 рублей, что почти на 4 тысячи больше, чем было в 2021 году.
Средний размер получки социальных работников вырос в прошлом году до 33792 рублей, что тоже почти на 4 тысячи рублей больше, чем они зарабатывали годом ранее.
У сотрудников сферы культуры также увеличился доход от зарплаты. Если в 2021 году их зарплата составляла 32025 рублей, то годом позднее – уже 34931 рубль.
Меньше всех получали в Волгоградской области воспитатели. Средний размер получки сотрудников дошкольных учреждений в 2022 году составил 31946 рублей. В 2021 году они зарабатывали 29748 рублей.
Ненамного увеличилась зарплата учителей – до 32976 рублей, тогда как в 2021 году они получали в среднем 31134 рубля.
Немного выросла получка у педагогов в сфере дополнительного образования – было 32317 рублей, а стало 33656 рублей.
А вот зарплаты медиков в регионе увеличились минимально. Видимо, это связано с отменой надбавок за лечение коронавирусных пациентов. Так, рост средней получки врачей составил 68853 рубля, что всего на 560 рублей больше, чем было в 2021 году.
Средний медперсонал в прошлом году зарабатывал 34359 рублей, что всего на 80 рублей больше, чем годом ранее. Зарплата младшего медперсонала увеличилась до 33477 рублей. В позапрошлом году этот показатель был на уровне 32950 рублей.