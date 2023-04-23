Экономика

Росстат назвал самых бедных и богатых бюджетников Волгоградской области за 2022 год

Экономика 23.04.2023 17:58
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23.04.2023 17:58


Итоги наблюдения за зарплатами  бюджетников Волгоградской области за 2022 год опубликовал Росстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованные данные, по итогам года зарплата у всех групп бюджетников оказалась выше, чем в 2021 году. Однако прибавка у некоторых сотрудников бюджетных учреждений оказалась минимальной, а у некоторых выросла на несколько тысяч рублей.
Так, самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Волгоградской области в 2022 году стали научные сотрудники, средняя зарплата которых увеличилась до 77693 рублей (в 2021 году было 71406 рублей). То есть рост составил более 6 тысяч рублей.
Также увеличением дохода могут похвастаться преподаватели вузов. В 2022 году средняя зарплата их выросла до 66219 рублей, что почти на 4 тысячи больше, чем было в 2021 году.
Средний размер получки социальных работников вырос в прошлом году до 33792 рублей, что тоже почти на 4 тысячи рублей больше, чем они зарабатывали годом ранее.
У сотрудников сферы культуры также увеличился доход от зарплаты. Если в 2021 году их зарплата составляла 32025 рублей, то годом позднее – уже 34931 рубль.
Меньше всех получали в Волгоградской области воспитатели. Средний размер получки сотрудников дошкольных учреждений в 2022 году составил 31946 рублей. В 2021 году они зарабатывали 29748 рублей.
Ненамного увеличилась зарплата учителей – до 32976 рублей, тогда как в 2021 году они получали в среднем 31134 рубля.
Немного выросла получка у педагогов в сфере дополнительного образования – было 32317 рублей, а стало 33656 рублей.
А вот зарплаты медиков в регионе увеличились минимально. Видимо, это связано с отменой надбавок за лечение коронавирусных пациентов. Так, рост средней получки врачей составил 68853 рубля, что всего на 560 рублей больше, чем было в 2021 году.
Средний медперсонал в прошлом году зарабатывал 34359 рублей, что всего на 80 рублей больше, чем годом ранее. Зарплата младшего медперсонала увеличилась до 33477 рублей. В позапрошлом году этот показатель был на уровне 32950 рублей.


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