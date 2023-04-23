



Итоги наблюдения за зарплатами бюджетников Волгоградской области за 2022 год опубликовал Росстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованные данные, по итогам года зарплата у всех групп бюджетников оказалась выше, чем в 2021 году. Однако прибавка у некоторых сотрудников бюджетных учреждений оказалась минимальной, а у некоторых выросла на несколько тысяч рублей. Итоги наблюдения за зарплатами бюджетников Волгоградской области за 2022 год опубликовал Росстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованные данные, по итогам года зарплата у всех групп бюджетников оказалась выше, чем в 2021 году. Однако прибавка у некоторых сотрудников бюджетных учреждений оказалась минимальной, а у некоторых выросла на несколько тысяч рублей.

Так, самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Волгоградской области в 2022 году стали научные сотрудники, средняя зарплата которых увеличилась до 77693 рублей (в 2021 году было 71406 рублей). То есть рост составил более 6 тысяч рублей.Также увеличением дохода могут похвастаться преподаватели вузов. В 2022 году средняя зарплата их выросла до 66219 рублей, что почти на 4 тысячи больше, чем было в 2021 году.Средний размер получки социальных работников вырос в прошлом году до 33792 рублей, что тоже почти на 4 тысячи рублей больше, чем они зарабатывали годом ранее.У сотрудников сферы культуры также увеличился доход от зарплаты. Если в 2021 году их зарплата составляла 32025 рублей, то годом позднее – уже 34931 рубль.Меньше всех получали в Волгоградской области воспитатели. Средний размер получки сотрудников дошкольных учреждений в 2022 году составил 31946 рублей. В 2021 году они зарабатывали 29748 рублей.Ненамного увеличилась зарплата учителей – до 32976 рублей, тогда как в 2021 году они получали в среднем 31134 рубля.Немного выросла получка у педагогов в сфере дополнительного образования – было 32317 рублей, а стало 33656 рублей.А вот зарплаты медиков в регионе увеличились минимально. Видимо, это связано с отменой надбавок за лечение коронавирусных пациентов. Так, рост средней получки врачей составил 68853 рубля, что всего на 560 рублей больше, чем было в 2021 году.Средний медперсонал в прошлом году зарабатывал 34359 рублей, что всего на 80 рублей больше, чем годом ранее. Зарплата младшего медперсонала увеличилась до 33477 рублей. В позапрошлом году этот показатель был на уровне 32950 рублей.