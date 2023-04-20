На «Красном Октябре» состоялся общезаводской субботник

Экономика 20.04.2023 17:28
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20.04.2023 17:28
Более 150 сотрудников «Красного Октября» присоединились к городским мероприятиям по благоустройству.
Участниками общезаводского субботника в рамках весеннего месячника по благоустройству в Волгограде стали более 150 работников заводоуправления, в том числе руководство, представители профсоюзного комитета, Совета ветеранов.
– Такие мероприятия на заводе уже давно стали традицией. С большой радостью сегодня мы помогаем родному заводу в наведении чистоты, – рассказывает ветеран предприятия Анатолий Матвеевич Подшибякин.
От мусора, веток и сухой листвы очищен участок вдоль парковки у здания заводоуправления и территория по проспекту Металлургов от КПП-2 до КПП-4. За несколько часов было собрано и вывезено около двух тонн мусора.
Предприятие уделяет особое внимание поддержанию чистоты на заводских пространствах. С наступлением тепла работники хозяйственного управления активно приводят в порядок территорию предприятия и обновленный сквер, расположенный рядом с «Красным Октябрем».
В рамках заводского месячника по благоустройству работы продолжаются и на закрепленных за каждым цехом участках – территории очищены от сухой травы и листьев, выполнена опиловка деревьев и кустарников. Перед каждым цеховым подразделением также стоит задача по устройству клумб, обновлению заборов, беседок и других мест отдыха, покраске бордюров.
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