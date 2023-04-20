Экономика

Банки предлагают повышенный кешбэк в преддверии майских праздников

Экономика 20.04.2023 13:10
0
20.04.2023 13:10


На фоне постоянного роста популярности банковских карт у россиян и усилившейся конкуренции на этом рынке банки активно продвигают свои программы лояльности по кредиткам, стремясь повысить заинтересованность клиентов и стимулируя транзакционную активность.
Согласно результатам недавнего опроса, 98% россиян регулярно пользуются банковскими картами, 73% – программами лояльности банков и их партнеров. Таким образом, банковские карты есть почти в каждой российской семье.  
С наступлением теплого весенне-летнего сезона отпусков и развлечений, ремонта и дачной активности — времени повышенных трат, кредитные организации начали обновлять программы, которые стимулируют клиентов чаще использовать карты за бонусы. 
На этой неделе сразу несколько банков объявили о таких новациях. В частности, о запуске акции для владельцев кредитных карт объявил: «Альфа-Банк», банк ВТБ выпустил новую дебетовую «Карту для жизни» с приветственными бонусами и кешбэком в популярных категориях, а банк «Открытие» запустил акцию «Курс на лето!» с кешбэком в промокатегориях «Ремонт и мебель», «Спорт», «Все для красоты», «Развлечения».
Конец весны и лето – традиционный сезон обновления дач, ремонта, путешествий, активных занятий спортом на свежем воздухе и развлечений, поэтому многие банки в это время предлагают различные программы, которые финансово поддерживают клиентов во всех этих приятных и полезных занятиях, — комментирует один из бизнес-лидеров банка «Открытие» Олег Сапегин.
В среднем на рынке уровень предлагаемого банками повышенного кешбэка в рамках таким программ составляет 5%, однако есть программы, в рамках которых в популярных категориях покупок он достигает и 6%, и даже 6,5%».
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.04.2023 14:14
Экономика 20.04.2023 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2023 13:40
Экономика 20.04.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.04.2023 12:23
Экономика 20.04.2023 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2023 08:35
Экономика 20.04.2023 08:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 16:39
Экономика 19.04.2023 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 14:52
Экономика 19.04.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 14:23
Экономика 19.04.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 12:27
Экономика 19.04.2023 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 12:22
Экономика 19.04.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 11:58
Экономика 19.04.2023 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:58
Экономика 19.04.2023 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:53
Экономика 19.04.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:44
Экономика 19.04.2023 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 09:40
Экономика 19.04.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 15:50
Экономика 18.04.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:41
В Волгограде передумали перекрывать Нулевую продольную 21 апреляСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде пройдет матч в память о погибшей гандболистке Виктории ДивакСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области назначили проверку из-за недоплаты учителямСмотреть фотографии
14:14
Школа лидеров: на ЕвроХим-ВолгаКалии стартовала программа обучения линейных руководителейСмотреть фотографии
14:02
Спецкор ИА «Высота 102» вошел в десятку финалистов первого конкурса им. Владимира СунгоркинаСмотреть фотографии
13:40
ЦБ: в марте инфляция в Волгоградской области снизилась в 3 разаСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде участников СВО освободят от транспортного налогаСмотреть фотографии
12:19
Цифровое село: «Ростелеком» в Волгоградской области расширил оптическую инфраструктуруСмотреть фотографии
12:10
«Инфекция вышла наружу»: в Михайловке прорвало канализацию рядом с новым госпиталемСмотреть фотографии
11:33
Нулевую продольную в Волгограде перекроют 21 апреля в районе ЦКЗСмотреть фотографии
11:28
УФСБ: суд под Волгоградом вынес приговор иностранным наркодилерамСмотреть фотографии
10:51
Cреди россиян резко растет популярность китайского языкаСмотреть фотографии
10:36
Юный водитель сбил 15-летнего подростка на электросамокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде прощаются с погибшей в Астрахани гандболисткой Викторией ДивакСмотреть фотографии
10:27
Андрей Бочаров сдал кровь для раненных в СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Из Волгограда в Турцию с 23 мая полетят туристические чартерыСмотреть фотографии
09:53
На рынке на Тулака в Волгограде горел заброшенный складСмотреть фотографии
08:35
Дизтопливо в Волгоградской области подешевело еще на 5 копеекСмотреть фотографии
07:57
В аэропорту Волгограда встретили зараженного пассажира из ДоминиканыСмотреть фотографии
20:50
Гидрометцентр РФ: в Волгоградскую область средиземноморский циклон принесет дождиСмотреть фотографии
20:26
Срок «жизни» таких – пара дней: оперативники под Волгоградом задержали 16-летнего школьникаСмотреть фотографии
19:55
Без воды передохнет. Волгоградцы из-за ранней весны могут не заметить нашествия мошкарыСмотреть фотографии
19:29
В ГД приняли закон для 3997 жителей осажденного СталинградаСмотреть фотографии
18:43
«Шею можно свернуть»: в Жирновске демонтируют опасный детский аттракционСмотреть фотографии
17:51
«Воинский эшелон» сделает 17 остановок в Волгоградской области: расписаниеСмотреть фотографии
17:40
Еще полсотни объектов восстановят волгоградцы в Станично-Луганском районе ЛНРСмотреть фотографии
17:20
В Ставрополе назвали улицу в честь погибшего на СВО Дениса Зорина из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде «Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган и БК-31Смотреть фотографии
16:48
Госдума увеличила размер налоговых вычетов на лечение и обучениеСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде отменили первомайскую демонстрациюСмотреть фотографии
 