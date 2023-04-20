Банки предлагают повышенный кешбэк в преддверии майских праздников

Экономика 20.04.2023 13:10
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20.04.2023 13:10
На фоне постоянного роста популярности банковских карт у россиян и усилившейся конкуренции на этом рынке банки активно продвигают свои программы лояльности по кредиткам, стремясь повысить заинтересованность клиентов и стимулируя транзакционную активность.
Согласно результатам недавнего опроса, 98% россиян регулярно пользуются банковскими картами, 73% – программами лояльности банков и их партнеров. Таким образом, банковские карты есть почти в каждой российской семье.
С наступлением теплого весенне-летнего сезона отпусков и развлечений, ремонта и дачной активности — времени повышенных трат, кредитные организации начали обновлять программы, которые стимулируют клиентов чаще использовать карты за бонусы.
На этой неделе сразу несколько банков объявили о таких новациях. В частности, о запуске акции для владельцев кредитных карт объявил: «Альфа-Банк», банк ВТБ выпустил новую дебетовую «Карту для жизни» с приветственными бонусами и кешбэком в популярных категориях, а банк «Открытие» запустил акцию «Курс на лето!» с кешбэком в промокатегориях «Ремонт и мебель», «Спорт», «Все для красоты», «Развлечения».
— Конец весны и лето – традиционный сезон обновления дач, ремонта, путешествий, активных занятий спортом на свежем воздухе и развлечений, поэтому многие банки в это время предлагают различные программы, которые финансово поддерживают клиентов во всех этих приятных и полезных занятиях, — комментирует один из бизнес-лидеров банка «Открытие» Олег Сапегин.
В среднем на рынке уровень предлагаемого банками повышенного кешбэка в рамках таким программ составляет 5%, однако есть программы, в рамках которых в популярных категориях покупок он достигает и 6%, и даже 6,5%».
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