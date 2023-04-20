ЦБ: в марте инфляция в Волгоградской области снизилась в 3 раза

О рекордном снижении темпов инфляции в Волгоградской области заявили в региональном отделении Центробанка РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную аналитику марта, так, в первом весеннем месяце инфляция составила всего 2,64%, тогда как в феврале она регистрировалась на уровне 10,84%.

Во многом это объясняется статистическим эффектом базы – в расчете годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен, пояснили эксперты. Кроме того, замедление годового роста цен в регионе было связано со сдержанным потребительским спросом, а также c увеличением предложения продовольствия и товаров длительного пользования.

Так, годовой прирост цен на продовольствие в марте снизился до 0,77% после 9,68% месяцем ранее. Среди факторов, повлиявших на эту тенденцию, называются хороший урожай овощей борщевого набора в прошлом году, тепличных помидоров и огурцов, увеличение производства молока. Также стабилизировалась ситуация с сахаром. Если в марте прошлого года наблюдался ажиотажный спрос на этот продукт, то в этом году он не фиксировался.





В сфере непродовольственных товаров инфляция и вовсе снизилась более, чем в 6 раз – до 2,91% после 13,43% в феврале.

Аналитики поясняют, что на это повлияло постепенное налаживание параллельного импорта ряда непродовольственных товаров и сдержанная потребительская активность. В частности, снизились годовые темпы роста цен на легковые автомобили, одежду и обувь, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические и медицинские товары. Подешевели в годовом выражении отдельные электротовары и бытовые приборы.

Снижение годового темпа прироста цен на непродовольственные товары также было связано с выходом из расчета высоких показателей марта прошлого года, когда наблюдались значительные перебои в поставках импортной продукции и ослабление рубля.





Только в сфере услуг инфляция снизилась на минимальный уровень – всего на 1,27 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 7,64%.

Так, снижение потребительской активности на рынке жилья привело к замедлению роста цен в годовом выражении на услуги по ремонту жилых помещений. Темп прироста цен на услуги в сфере зарубежного туризма снизился за счет выхода из расчета высоких значений марта 2022 года, когда цены на путешествия за границу заметно выросли из-за ослабления рубля и возросшего спроса со стороны населения. В марте текущего года стоимость отдыха за рубежом возросла значительно меньше, утверждают аналитики.