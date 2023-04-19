Росводресурсы сократили пик максимальных сбросов на Волжской ГЭС

Экология 19.04.2023 11:12
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19.04.2023 11:12
Федеральное агентство скорректировало график максимальных сбросов на Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах, такое решение было принято накануне вечером. Так, в ведомстве сократили запланированный изначально период максимальных сбросов до 21 апреля. Ранее постепенное снижение сбросов должно было начаться 23 апреля.
Согласно новому режиму работы Волжской ГЭС, до 21 апреля объем проходящей через турбины ГЭС воды составит 26000±500 куб.м/с, 22 апреля – 23000±500 куб.м/с, 23 апреля – 20000±500 куб.м/с, 24 апреля – 18000±500 куб.м/с, с 25 по 30 апреля - 16000±500 куб.м/с.
В Росводресурсах объяснили решение о сокращении периода максимальных сбросов «складывающимися гидрологическими условиями и водохозяйственной обстановкой в Волжско-Камском бассейне».
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