В Волгограде в суд направлено уголовное дело в отношении должностных лиц Волгоградской механизированной дистанции пути, обвиняемых в получении взятки в размере более четырех миллионов рублей и превышении полномочий.

— Обвинение предъявлено главному инженеру Волгоградской механизированной дистанции пути — структурного подразделения дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин — структурного подразделения Приволжской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры и замначальника Волгоградской механизированной дистанции пути (по ремонту путевых машин), — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском следственном отделе на транспорте.

По версии следствия, в период с апреля по октябрь 2016 года обвиняемые придумали незаконный план обогащения. Главный инженер и замначальника привлекли работников Волгоградской механизированной дистанции пути к текущему ремонту путевых машин, которым требовался капремонт. Все работы проводились без договора.

В последующем были подписаны сфальсифицированные акты приемки, согласно которым капремонт техники проводился на площадках Волгоградской механизированной дистанции пути. Коллеги вступили в сговор с учредителем фирмы, которая должна была выиграть тендер на капремонт, не имея на своем балансе необходимого оборудования и штата работников.

За свои услуги мужчины попросили более четырех миллионов рублей. Согласно контракту, победитель торгов должен был капитально отремонтировать технику, состоящую на балансе Астраханской механизированной дистанции пути и находившихся в пользовании Волгоградской механизированной дистанции пути.

За совершение заведомо незаконных действий обвиняемые лично получили от представителей организации взятку, которую потратили на личные нужды. Уголовное дело возбудили в 2022 году по материалам из правоохранительных органов, выявивших преступление. Уголовное дело в отношении взяткодателей находится в производстве следователей.

Фото: архив ИА «Высота 102»