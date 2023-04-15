Спорт

«Упустили птицу удачи»: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Чайкой»

Спорт 15.04.2023 21:07
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15.04.2023 21:07


Волгоградский «Ротор» не смог одолеть в гостях своего ближайшего конкурента, "Чайку" из Песчанокопска, сыграв в нулевую ничью в 24-ом туре первенства Второй лиги. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня, 15 апреля  состоялась уже вторая безрезультативная игра между этими соперниками в нынешнем чемпионате.
В начале матча обе команды, которые привыкали к тяжелым погодным условиям и непрекращающемуся дождю в течение дня, продемонстрировали высокий уровень борьбы и обоюдную заряженность на победу. Вследствие такого жёсткого футбола сначала капитан "Ротора" Сергей Зуйков получил жёлтую карточку за фол в центре поля.  А на 18-й минуте футболист хозяев грубо нарушил правила на Глебе Шильникове, попав ему рукой по лицу. Через 10 минут уже сам Шильников сфолил на оппоненте, нанеся удар по ноге сзади. За это судья удалил молодого игрока гостей.  Оставшись в меньшинстве, до конца тайма волгоградцы старались придерживаться оборонительной тактики. Песчанокопцы усилили давление на оборону сине-голубых, но с  несколькими ударами соперников, которые пришлись в створ ворот, успешно справлялся голкипер "Ротора" Сергей Самок.  
После перерыва Алексей Стукалов произвёл одну перестановку. Вместо полузащитника Ризвана Ахмедханова на поле появился защитник Никита Кармаев. С начала второй половины поединка "Чайка" продолжала активничать на чужой половине поля. Команда из ростовского региона имела три явных шанса открыть счёт в матче.  На 54-й минуте футболист хозяев ударил из-за штрафной низом, но Самок в падении поймал мяч. Через некоторое время  "Чайка"  дважды пробила головой, но в одном случае игровой снаряд пролетел рядом со штангой, а в другом угодил в перекладину.   
На 63-й минуте Алихан Шаваев прострелил в во вратарскую зону противников, где Илья Сафронов пытался замкнуть передачу, однако голкипер не позволил гостям забить. Затем отличиться имела шанс уже "Чайка". Но их игрок  не успел замкнуть прострел на пустые ворота от своего партнера.  Вскоре после этого момента Шаваев снова навесил со стандарта и Никита Кармаев, выигравший борьбу в воздухе, нанёс удар, но в створ не попал.  На 70-й минуте Алексей Бутаревич вышел один на один с вратарём, переиграть которого у полузащитника не получилось.
За 15 минут до окончания встречи волгоградцы получили право на ещё один штрафной. Дмитрий Прищепа хлёстким выстрелом мог вывести свою команду вперёд. Тем не менее, голкипер в падении отбил очень неприятный удар.
В последние минуты оба коллектива на фоне усталости от интенсивно проведённого матча уже не так активно шли в атаку. Как итог - нулевая ничья.
В плане борьбы за первое место два клуба имеют все основания быть недовольными  результатом. Сегодня новороссийский "Черноморец" обыграл молодёжку "Алании" из Владикавказа со счётом 2:1 и увеличил отрыв от песчанокопцев на 6 очков, а от "Ротора" -  уже на 9.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

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