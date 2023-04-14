Обокравшему волгоградских детей дагестанцу дали 5 лет колонии

Расследования 14.04.2023 17:24
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14.04.2023 17:24
Сегодня, 14 апреля, Камышинский городской суд приговорил 31-летенго жителя Дагестана Ахмеда Мирзаева, который опекал восемь детей из Волгоградской области, к 5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в качестве дополнительного наказания фигуранту уголовного дела также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что с ноября 2017 по март 2018-го Мирзаев взял под опеку восемь несовершеннолетних воспитанников государственного специализированного учреждения «Петроввальский дом-интернат для умственно отсталых детей». Затем он вывез детей в Дагестан, а сам снял с их счетов 8 миллионов рублей, которые потратил на свои нужды. Вину опекун не признал.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Ранее сообщалось, что после выявления преступления опека была отменена. Несовершеннолетних вернули в ГКССУ СО «Петроввальский дом-интернат для умственно-отсталых детей».
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