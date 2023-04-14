



Возможность использования в качестве платежного средства электронных сертификатов, выданных для приобретения отдельных видов товаров и услуг за счет бюджетных средств запустил банк «Открытие».

Электронный сертификат бесплатно выпускается к карте «Мир». Сертификат позволяет гражданам мгновенно оплатить целевую покупку, на которую он был выпущен, за бюджетные средства.

При таком способе оплаты деньги на карту «Мир» не перечисляются, а резервируются в бюджете и при покупке отправляются напрямую продавцу. Если стоимость товара или услуги превышает стоимость электронного сертификата, покупатель может доплатить разницу из собственных средств. Предприятиям выгодно подключаться к приему сертификатов, так как они получают дополнительную категорию потребителей.

Чтобы принимать оплаты электронными сертификатами, продавцу товара или услуги необходимо убедиться, что текущая версия программного обеспечения кассового оборудования поддерживает такие операции в соответствии с требованиями НСПК. Далее нужно создать подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и обратиться в ближайший офис банка «Открытие» для заключения договора эквайринга. После этого продавец регистрируется в Государственной информационной системе электронных сертификатов (ГИС ЭС) и в Автоматизированной системе сбора анкет (АССА), и может приступать к приему платежей. Процедура прозрачна и не занимает много времени.

— Мы стремимся предоставлять качественный платежный сервис для предприятий всех сфер деятельности, — отметил Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка «Открытие». — Электронные сертификаты — удобный способ расчетов как для граждан, получающих поддержку государства, так и для предприятий, оказывающих услуги или продающих средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

Для получения сертификата физическому лицу необходимо быть держателем карты «Мир» и оформить соответствующую заявку на портале Госуслуг, через МФЦ или в территориальном отделении Социального фонда России. В сертификате будут указаны сведения о количестве и сумме товаров, работ или услуг, которые можно приобрести с его использованием. Сейчас это технические средства реабилитации (ТСР) для граждан с инвалидностью и услуги комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тыс. изделий реабилитации, а также более 600 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации. В каталоге можно узнать стоимость ТСР, уточнить их производителей и адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты.