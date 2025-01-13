Крещенские купания начали отменять в Волгоградской области из-за аномальной погоды

В этом году из-за аномального тепла в январе решено отменить крещенские купания в городе Фролово Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на газету «Вперёд». По данным местного издания, такое решение городские власти приняли из-за отсутствия прочного ледяного покрова на реке Арчеда. Лёд не сформировался из-за теплой погоды.

В свою очередь в администрации города предупреждают жителей об опасности выхода на тонкий лёд. Также власти напоминают, что самостоятельное изготовление прорубей запрещено и будет наказываться штрафом. Примечательно, что во Фролово купания в проруби на Крещение отменяют уже второй год подряд. В прошлом году такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В свою очередь власти города Волжского Волгоградской области сообщили, что в связи с погодными условиями на территории городского округа будет только одно место для крещенского омовения. Его организуют на городском пляже. Специалисты уже приступили к подготовке: в ближайшее время здесь обследуют дно реки Ахтуба, уберут дорожки и расчистят берег. 19 января до городского пляжа от площади Строителей с 11:00 до 16:00 будет курсировать автобус.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пока не сообщили, сколько мест для купания на Крещение будет оборудовано на водоемах региона в этом году.

Фото из архива V102.RU