Под Волгоградом под Старый новый год женщина вонзила нож в подругу

Происшествия 14.01.2025 08:57
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14.01.2025 08:57
Пролитой кровью закончилось застолье, устроенное двумя подругами в Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 13 января. Женщины выпивали, когда между ними вспыхнула ссора. Одна из них схватила нож и ударила свою 51-летнюю знакомую в область бедра. Пострадавшую госпитализировали. О криминальной травме врачи сообщили в полицию.
42-летняя женщина задержана, она во всем призналась. С места происшествия изъят нож.
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