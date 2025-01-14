Волгоградцам пообещали снег на исходе рабочей недели

Общество 14.01.2025 08:08
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14.01.2025 08:08
Осадки и температурные качели пообещали жителям Волгоградской области синоптики в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня, 14 января, и завтра в регионе ожидаются снег и мокрый снег, в отдельных районах может опуститься туман. В Волгограде, правда, небольшой снег прогнозируют лишь 16 января, на исходе рабочей недели.
Температура воздуха в разное время суток будет колебаться от небольшого плюса до небольшого минуса. Если днем в некоторых районах региона потеплеет до +2, то ночами столбик термометра опустится местами до -5 градусов.
Такая же температура будет и в Волгограде в ближайшие три дня.
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