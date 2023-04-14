Происшествия

Под Волгоградом легковушка снесла бетонный столб, два человека выжили

Происшествия 14.04.2023 11:14
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14.04.2023 11:14


Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с бетонным столбом на трассе в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Светлоярском районе на 46 км автодороги «Волгоград-Элиста».
По предварительным данным, 31-летний водитель китайского легкового автомобиля «BYD QCJ7160A2», который следовал со стороны Элисты, при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с бетонной опорой ЛЭП. От удара столб переломился и упал. Водитель машины и его 46-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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