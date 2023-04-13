ВТБ повысил ставку по накопительному счету «Сейф»

Экономика 13.04.2023 18:55
0
13.04.2023 18:55
ВТБ улучшил условия по накопительному счету «Сейф» в рублях. Ставка для новых клиентов увеличилась на 1% и достигла 10% годовых.
Повышенная ставка действует в течение первых трех месяцев для клиентов, впервые открывающих накопительный счет в ВТБ. Доход в размере 10% годовых начисляется ежемесячно на минимальный остаток на счете до 1 млн рублей, на сумму свыше 1 млн рублей начисляется ставка 5% годовых. С четвертого месяца и далее, а также при открытии последующих счетов, ставка также составит 5% годовых. Проценты выплачиваются в последний календарный день каждого месяца.
-В настоящее время на российском рынке наблюдается сезонный рост потребительской активности. На этом фоне склонность к «длинным» сберегательным инструментам снижается. Для ВТБ очень важно оказывать клиентам поддержку в реализации их финансовых планов, поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем по накопительному счету одну из лучших ставок на рынке. Этот гибкий инструмент позволит привлечь в банк как новых клиентов, которые смогут оценить преимущества сотрудничества с ВТБ, так и тех, кто уже пользовался нашими услугами, а теперь готов начать сберегать. Продукт позволит получить высокий доход на свободные средства и в то же время иметь быстрый доступ к деньгам для дальнейших покупок, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
ВТБ – один из лидеров российского финансового рынка. По итогам первого квартала 2023 года россияне открыли в банке порядка 1,3 млн вкладов и накопительных счетов. С начала года количество клиентов, имеющих вклады в ВТБ, увеличилось на 13%, а число пользователей накопительных счетов с остатками больше нуля превысило 4,5 млн. По предварительным подсчетам, за первый квартал банк начислил розничным клиентам 70 млрд рублей в качестве процентного дохода по вкладам и накопительным счетам. В том числе 13 млрд рублей процентного дохода получили держатели накопительных счетов ВТБ.
Дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 10 копеек13.04.2023 20:55
Экономика 13.04.2023 20:55
Новые ГЭС и ветропарки построят к 2028 году в Волгоградской области13.04.2023 14:52
Экономика 13.04.2023 14:52
В Волгоградской области бананы подорожали за неделю на 10%13.04.2023 14:27
Экономика 13.04.2023 14:27
Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей13.04.2023 13:13
Экономика 13.04.2023 13:13
Сбер поможет записать ребенка в первый класс13.04.2023 12:14
Экономика 13.04.2023 12:14
Сбербанк выдал малому бизнесу Крыма более 230 миллионов рублей в кредит13.04.2023 12:11
Экономика 13.04.2023 12:11
Новый дизайн Детской СберКарты: персонажи игр, мультфильмов или аниме?13.04.2023 12:05
Экономика 13.04.2023 12:05
В развитие Волгограда планируется инвестировать 1 триллион рублей12.04.2023 16:50
Экономика 12.04.2023 16:50
«Сады Придонья» выделили миллион рублей на помощь малоимущим семьям12.04.2023 15:44
Экономика 12.04.2023 15:44
ВТБ составил рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин12.04.2023 15:03
Экономика 12.04.2023 15:03
Нейросеть Kandinsky 2.1 создала космические заставки для СберБанк Онлайн12.04.2023 14:01
Экономика 12.04.2023 14:01
Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совета Федерации12.04.2023 13:46
Экономика 12.04.2023 13:46
ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition12.04.2023 13:20
Экономика 12.04.2023 13:20
Каждая сотая автомашина, продаваемая в стране, является электромобилем12.04.2023 11:34
Экономика 12.04.2023 11:34
Каждому десятому россиянину удалось стать тем, кем он хотел стать в детстве12.04.2023 10:32
Экономика 12.04.2023 10:32