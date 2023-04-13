ВТБ повысил ставку по накопительному счету «Сейф»





ВТБ улучшил условия по накопительному счету «Сейф» в рублях. Ставка для новых клиентов увеличилась на 1% и достигла 10% годовых.

Повышенная ставка действует в течение первых трех месяцев для клиентов, впервые открывающих накопительный счет в ВТБ. Доход в размере 10% годовых начисляется ежемесячно на минимальный остаток на счете до 1 млн рублей, на сумму свыше 1 млн рублей начисляется ставка 5% годовых. С четвертого месяца и далее, а также при открытии последующих счетов, ставка также составит 5% годовых. Проценты выплачиваются в последний календарный день каждого месяца.





-В настоящее время на российском рынке наблюдается сезонный рост потребительской активности. На этом фоне склонность к «длинным» сберегательным инструментам снижается. Для ВТБ очень важно оказывать клиентам поддержку в реализации их финансовых планов, поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем по накопительному счету одну из лучших ставок на рынке. Этот гибкий инструмент позволит привлечь в банк как новых клиентов, которые смогут оценить преимущества сотрудничества с ВТБ, так и тех, кто уже пользовался нашими услугами, а теперь готов начать сберегать. Продукт позволит получить высокий доход на свободные средства и в то же время иметь быстрый доступ к деньгам для дальнейших покупок, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.





ВТБ – один из лидеров российского финансового рынка. По итогам первого квартала 2023 года россияне открыли в банке порядка 1,3 млн вкладов и накопительных счетов. С начала года количество клиентов, имеющих вклады в ВТБ, увеличилось на 13%, а число пользователей накопительных счетов с остатками больше нуля превысило 4,5 млн. По предварительным подсчетам, за первый квартал банк начислил розничным клиентам 70 млрд рублей в качестве процентного дохода по вкладам и накопительным счетам. В том числе 13 млрд рублей процентного дохода получили держатели накопительных счетов ВТБ.











