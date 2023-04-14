Здравоохранение

Системе ОМС России исполнилось 30 лет

Здравоохранение 14.04.2023 09:56
0
14.04.2023 09:56



В 2023 году системе обязательного медицинского страхования в Российской Федерации исполнилось 30 лет. 
За эти годы система ОМС стала основным источником финансирования государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи застрахованным лицам, территориальные фонды ОМС и страховые медицинские организации играют ключевую роль в обеспечении прав пациентов на получение доступной и качественной медицинской помощи во всех субъектах Российской Федерации.
ООО «Капитал МС» – одна из ведущих федеральных страховых медицинских организаций, охватывает более 22 млн  застрахованных в 41 субъекте Российской Федерации.
— Защита прав застрахованных в системе ОМС является приоритетной задачей Общества. В мероприятиях по защите прав застрахованных лиц и экспертизе качества медицинской помощи в 2022 году были задействованы 3 161 врачей-экспертов и других специалистов компании, заключено почти 3 тыс. договоров с внештатными врачами-экспертами разных специальностей, проведено более 3,6 млн. экспертиз медицинской помощи, — отмечает  генеральный директор ООО «Капитал Медицинское Страхование» Надежда Гришина.
По её словам, в настоящее время система обязательного медицинского страхования трансформируется, развивается, в ней наблюдается много всевозможных новаций.
— Сегодня сформирована единая информационная система здравоохранения, существуют эффективные способы оплаты медицинской  помощи, работает независимая экспертиза оценки качества медицинской помощи, создан институт страховых представителей, осуществляется информационное сопровождение застрахованных лиц. Дальнейший вектор системы связан с формированием пациенто-ориентированной модели здравоохранения.  В её основу лягут  профилактические мероприятия, а также реабилитация, — пояснила Надежда Гришина.

Как обратиться в страховую медицинскую организацию
Первое, что нужно сделать пациенту  при возникновении трудностей – это  обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. 
Помощь оказывается страховым представителем СМО, который сопровождает застрахованного на всех этапах оказания медицинской помощи. Найти страхового представителя просто - вам лишь нужно для этого обратиться в свою страховую медицинскую организацию лично или по телефону, который указан в памятке застрахованного при получении полиса ОМС или в сети Интернет на сайте вашей страховой медицинской организации. Телефон контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области 8-8442-55-01-65 с 8-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, 8-800-100-81-02. Контакт-центр работает круглосуточно.
-Большинство СМО является крупными компаниями с региональными филиалами, со своим собственным круглосуточным колл-центром, куда можно дозвониться меньше, чем за минуту. Ваше обращение примут в любое время суток и в короткие сроки помогут решить проблему,-  отмечает советник генерального директора «Капитал МС» Михаил Пушков.
- СМО   окажет застрахованному содействие в получении медицинской помощи, у представителей страховой медицинской организации в таких ситуациях  масса возможностей – начиная со звонка в администрацию медицинского учреждения, подключения к решению проблемы органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, и заканчивая проведением экспертизы качества оказания медпомощи с последующим наложением штрафных санкций на медорганизацию, - подчеркивает Михаил Пушков.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
14.04.2023 08:10
Здравоохранение 14.04.2023 08:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2023 19:56
Здравоохранение 11.04.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2023 08:15
Здравоохранение 11.04.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2023 12:05
Здравоохранение 02.04.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2023 10:35
Здравоохранение 29.03.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.03.2023 08:32
Здравоохранение 28.03.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2023 14:17
Здравоохранение 24.03.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2023 08:37
Здравоохранение 22.03.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.03.2023 07:54
Здравоохранение 21.03.2023 07:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2023 08:04
Здравоохранение 14.03.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.03.2023 14:03
Здравоохранение 13.03.2023 14:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2023 19:23
Здравоохранение 07.03.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.03.2023 10:30
Здравоохранение 06.03.2023 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2023 07:51
Здравоохранение 28.02.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.02.2023 08:45
Здравоохранение 21.02.2023 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:15
«Средства доведены в срок»: в облкомобразования прокомментировали ситуацию с индексацией зарплат учителямСмотреть фотографии
13:09
Осудят спустя 25 лет. В Волгограде раскрыли групповое изнасилование 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
12:44
«Росгосстрах» в Волгоградской области застраховал Toyota Land Cruiser Prado 150 более чем на 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
12:39
Следователи ищут виновных в затоплении сухогрузной баржи под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:16
Перед Пасхой волгоградские храмы проверяет МЧССмотреть фотографии
11:54
27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублемСмотреть фотографии
11:33
В Волгоградской области детсад выплатит 300 тыс рублей за травму ребенкаСмотреть фотографии
11:14
Под Волгоградом легковушка снесла бетонный столб, два человека выжилиСмотреть фотографии
09:56
Системе ОМС России исполнилось 30 летСмотреть фотографии
09:42
Глава КСП Волгограда Мордвинцев подал заявление об отставкеСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО десантника Алексея ЦыбинаСмотреть фотографии
08:10
РПН предупредил волгоградцев об опасной инфекции, поражающей мозгСмотреть фотографии
07:42
«Все-таки нас изолировали»: в поселке Горьковский Волгограда на 2 месяца закрыли ж/д переездСмотреть фотографии
21:45
Роспотребнадзор нашел хлеб с микробами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:55
Дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 10 копеекСмотреть фотографии
20:15
«За особо важное задание»: директоров в сфере культуры Волгоградской области премируют за тяжкий трудСмотреть фотографии
19:36
В Волжском личные автомобили пропустят на кладбища по графикуСмотреть фотографии
19:08
Удушливый запах и слой пепла: закрытая по суду свалка травит токсичным газом волгоградцевСмотреть фотографии
18:38
«Но вы же как-то прожили!»: учителя из Волгоградской области пожаловались на неоплаченные «Уроки о важном»Смотреть фотографии
17:48
МЧС: Волгоградскую область в ближайшие часы накроет дождевой шторм с грозамиСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде 14 апреля речные трамвайчики пойдут до «Вязовой Гривы» на СарпинскомСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде отремонтируют дворы 94 многоэтажек за 250 млн: полный списокСмотреть фотографии
16:35
Оскорблял власть: спрятавшего труп в мусорном баке волгоградца осудили на 9,5 летСмотреть фотографии
14:52
Новые ГЭС и ветропарки построят к 2028 году в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде на остановке у центра крови замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области бананы подорожали за неделю на 10%Смотреть фотографии
14:04
Изобрел маску от COVID-19: ученый Валерий Мишта умер в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградский завод разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автоСмотреть фотографии
13:56
44% волгоградцев не знают, что некоторые заболевания передаются по наследствуСмотреть фотографии
12:27
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 