Здравоохранение 20.11.2024 12:23
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20.11.2024 12:23
Врачи 25-й больницы оказали медицинскую помощь футболисту сборной Сирии, который получил травму во время товарищеского матча, состоявшегося накануне, 19 ноября, в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на медучреждение, Таер Крума получил повреждение колена. Его доставили в волгоградскую больницу, где провели комплексное обследование и дали рекомендации по его дальнейшему лечению.
К счастью, помощь в условиях стационара ему не понадобилась. После обследования футболист вернулся в команду и поблагодарил медиков за оказанную помощь.
- Спасибо всем, кто в больнице делал все возможное для меня. Желаю всего наилучшего, и я очень благодарен вам всем! — написал Таер Крума в книге отзывов.
Своими впечатлениями от волгоградской клиники и врачей поделился и медик сборной Сирии доктор Ахмед Канжо.
- Благодарим от всего сердца за великолепный прием и сотрудничество и быструю помощь! Вы нам помогли мгновенно, мы почувствовали себя как на родине. Оставайтесь такими же верными друзьями, будьте здоровы и берегите себя! Спасибо доктору Екатерине Ушаковой, рентгенологу и всему медицинскому составу коллективу. Приглашаем вас на нашу родину - в Сирию, чтобы отблагодарить вас! Пусть Божья помощь всегда будет с вами, - сказал врач.
Накануне главный тренер сборной Сирии Хосе Лана предположил, что у футболиста Таера Крумы, которого унесли с поля на носилках, несерьезное растяжение.
Фото больница №25 VK.com
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