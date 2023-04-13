РПН: предприятие в Волжском залило территорию нефтепродуктами

Экология 13.04.2023 10:25
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13.04.2023 10:25
В городе Волжском Волгоградской области выявлен факт загрязнения почвы нефтепродуктами в 141 раз. Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, проверка вместе с сотрудниками УМВД по городу Волжскому была проведена на территории предприятия ООО «СпецПетроСервис».
Специалисты экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отбор проб почвы, установили площадь загрязненной территории, которая составила 20 квадратных метров. Выявлено, что содержание в почве нефтепродуктов превышено в 141 раз.
Нанесенный вред почвам рассчитан в соответствии с утвержденной методикой. Его сумма составила более 390 тысяч рублей.
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Также усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности).
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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