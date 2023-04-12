Волгоград занял 20-е место в рейтинге городов по зарплатам

Экономика 12.04.2023 08:09
0
12.04.2023 08:09
Волгоград занял двадцатую строчку в рейтинге предлагаемых зарплат среди 26 российских городов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях здесь составила 48 207 руб., что на десять тысяч меньше, чем в среднем по стране.
Первое место ожидаемо заняла Москва – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в столице составила 78 576 руб., что на 20 328 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Иркутск (68 218 руб.), на третьем – Уфа (66 790 руб.).
Последнюю строчку в рейтинге занимает Тольятти с зарплатой 42486 рублей. В Саратовской области предложение по зарплате выше, чем в Волгоградской - 48258. В Ростовской области, по данным аналитиков, этот показатель достигает 52975 рублей.
По сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение в Волгограде практически не изменилось. Сегодня только в Волгограде открыто около 9 тысяч вакансий, из них 16% предлагают заработную плату от 100 000 руб.
Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в целом по Волгоградской области ниже – 45 284 тысячи рублей.
Каждая сотая автомашина, продаваемая в стране, является электромобилем12.04.2023 11:34
Экономика 12.04.2023 11:34
Каждому десятому россиянину удалось стать тем, кем он хотел стать в детстве12.04.2023 10:32
Экономика 12.04.2023 10:32
Виртуальный ассистент Сбера поможет предпринимателям выбрать программу господдержки12.04.2023 10:26
Экономика 12.04.2023 10:26
В Волгограде 3000 налогоплательщиков узнали новое о ЕНС11.04.2023 15:17
Экономика 11.04.2023 15:17
Сбер улучшит программу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц в Волгограде11.04.2023 14:28
Экономика 11.04.2023 14:28
За первые 10 дней апреля Сбер выдал вдвое больше ипотек, чем год назад11.04.2023 13:53
Экономика 11.04.2023 13:53
Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика11.04.2023 13:46
Экономика 11.04.2023 13:46
Число активных пользователей интернет-версии ВТБ Онлайн выросло на 8%11.04.2023 12:00
Экономика 11.04.2023 12:00
ВТБ: мошенники увеличивают лимиты переводов клиентов для вывода средств11.04.2023 09:57
Экономика 11.04.2023 09:57
В Волгограде программистов заманивают зарплатой от 150 тысяч рублей11.04.2023 08:32
Экономика 11.04.2023 08:32
Получить зарплатные привилегии Сбера стало ещё проще11.04.2023 08:23
Экономика 11.04.2023 08:23
В Волгограде открылся обновленный операционный зал налоговой инспекции10.04.2023 19:02
Экономика 10.04.2023 19:02
«Открытие Авто»: количество моделей китайских кроссоверов выросло за год в полтора раза10.04.2023 17:57
Экономика 10.04.2023 17:57
«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машин10.04.2023 15:23
Экономика 10.04.2023 15:23
Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самым быстрорастущим сервисом в мире, достигнув 2 млн уникальных пользователей за 6 дней10.04.2023 14:37
Экономика 10.04.2023 14:37