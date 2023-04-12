Волгоград занял 20-е место в рейтинге городов по зарплатам









Волгоград занял двадцатую строчку в рейтинге предлагаемых зарплат среди 26 российских городов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях здесь составила 48 207 руб., что на десять тысяч меньше, чем в среднем по стране.





Первое место ожидаемо заняла Москва – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в столице составила 78 576 руб., что на 20 328 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Иркутск (68 218 руб.), на третьем – Уфа (66 790 руб.).





Последнюю строчку в рейтинге занимает Тольятти с зарплатой 42486 рублей. В Саратовской области предложение по зарплате выше, чем в Волгоградской - 48258. В Ростовской области, по данным аналитиков, этот показатель достигает 52975 рублей.





По сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение в Волгограде практически не изменилось. Сегодня только в Волгограде открыто около 9 тысяч вакансий, из них 16% предлагают заработную плату от 100 000 руб.

Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в целом по Волгоградской области ниже – 45 284 тысячи рублей.



