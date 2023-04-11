В Волгоградской области у столба ЛЭП нашли труп мужчины

В Калачевском районе Волгоградской области обнаружено тело молодого мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», страшную находку сделал знакомый погибшего.
— Все произошло вечером на минувших выходных. Погибший — 21-летний местный житель, его труп нашли у столба ЛЭП, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных структурах.
Известно, что происшествие случилось в поселке Пятиморск. По некоторым данным, мужчина мог самостоятельно уйти из жизни.
Фото: архив ИА «Высота 102»
Читайте также:
Опознал сосед. В Волгоградской области нашли труп мужчины с обглоданным лицом