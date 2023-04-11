



Две девочки 10 и 13 лет пострадали после падения с мопеда в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в Николаевском районе на подъездной грунтовой дороге, ведущей к поселку Торгунский. За рулем мопеда «Racer» находилась 13-летняя девочка. Она была с 10-летней пассажиркой.

По предварительным данным, несовершеннолетняя водитель мопеда совершила наезд на камень, после чего произошло падение. Девочка получила травмы, но ее не госпитализировали. Ее 10-летнюю пассажирку после ДТП доставили в больницу.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пострадавшую доставили вертолетом санитарной авиации в Волгоград.

- Она госпитализирована в реанимационное отделение КБ СМП №7, состояние стабильное, тяжёлое, - рассказали в облздраве.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области