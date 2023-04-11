Под Волгоградом два человека пострадали в тройном ДТП с автобусом

Происшествия 11.04.2023 09:32
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11.04.2023 09:32
Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса «Волжанин» произошла в Волжском Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне вечером в районе строения №6ж по улице Логинова 38-летний водитель Kia Sephia не справился с управлением. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада», который в свою очередь врезался в автобус.
В ДТП пострадали пассажиры легковушек - 75 и 40 летний мужчины. С травмами оба госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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