Под Волгоградом два человека пострадали в тройном ДТП с автобусом









Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса «Волжанин» произошла в Волжском Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне вечером в районе строения №6ж по улице Логинова 38-летний водитель Kia Sephia не справился с управлением. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада», который в свою очередь врезался в автобус.

В ДТП пострадали пассажиры легковушек - 75 и 40 летний мужчины. С травмами оба госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



