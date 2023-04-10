В Волгограде 48-летний мужчина устроил погром на кладбище









В Советском районе Волгограда задержан подозреваемый в осквернении мест захоронений на кладбище. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился очевидец, который стал свидетелем погрома на погосте. Неизвестный мужчина ломал на могилах кресты.





Подозреваемого в совершении данного преступления задержали сотрудники ППС. Им оказался 48-летний неработающий волгоградец. Мужчина сознался в содеянном.





Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ - «Осквернение мест захоронения».





Задержанному грозит штраф или арест до трех месяцев.



